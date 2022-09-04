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ISW: мета контрнаступу України полягає не в досягненні швидких територіальних успіхів
Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявляють, що метою контрнаступу України є не негайна деокупація великий територій, а погіршення забезпечення військ РФ.
«Українські офіційні особи прямо заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на негайне відновлення великих територій, – заявляють в ISW, нагадуючи про коментар радника Офісу президента України Олексія Арестовича для Wall Street Journal. – Заява Арестовича перегукується з оцінкою ISW про те, що поточний контрнаступ, ймовірно, не призведе до негайних здобутків і що українські сили прагнуть порушити ключові логістичні вузли, які підтримують російські операції на півдні, і скоротити російський військовий потенціал»
Експерти зауважують, що українські сили повідомляють про позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв, а ЗСУ зосереджуються на завданні ударів по російських скупченнях техніки та живої сили, логістичних вузлах на півдні України.
Кадри в соцмережах, зазначають у ISW, свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області. А, як зауважують американські експерти, російські блогери продовжують стверджувати, що українські сили воюють на заході Херсонської області, вздовж річки Інгулець, а також на півночі Херсона.
Наприкінці серпня українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України. Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.
Міноборони Росії тоді визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали «величезних втрат». Незалежного підтвердження цих тверджень немає.
Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».
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- Голос Америки
Обстріли знову поставили під загрозу безпечну роботу Запорізької атомної електростанції, повідомляє МАГАТЕ
Через обстріли у п’ятницю Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але об’єкт продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію, повідомили у суботу на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
При цьому офіційні особи агентства ООН з ядерної енергетики висловили обережний оптимізм щодо того, що постійна присутність інспекторів на станції допоможе знизити ризик ядерної катастрофи.
«Наша команда на місці отримала пряму, швидку та достовірну інформацію про останню значну подію, яка вплинула на стан зовнішнього енергопостачання станції, а також на робочий стан реакторів. Ми вже маємо краще розуміння функціональності резервної лінії електропередач у підключенні об’єкта до мережі. Це важлива інформація для оцінки загальної ситуації», — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Українське керівництво станції повідомило фахівцям МАГАТЕ, що після обстрілу в п’ятницю ввечері завод втратив з’єднання з останньою наявною основною зовнішньою лінією електропередачі. Три інші лінії були виведені з ладу раніше під час обстрілів навколо об'єкта.
В результаті інженери були змушені покладатися на резервну лінію нижчої напруги для живлення охолоджувального обладнання, необхідного для запобігання ядерній катастрофі, йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.
Це сталося менш ніж через два дні після того, як у четвер Гроссі оголосив, що на Запорізькій АЕС буде працювати постійна Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ), на єдиній у світі атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій.
Як мовиться у повідомленні, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ, що один із двох діючих блоків ЗАЕС сьогодні вдень був відключений через обмеження мережі. Той самий блок 5 також був відключений 1 вересня – у день прибуття генерального директора Гроссі на об’єкт. Тоді його відключили через внутрішню електричну несправність, але наступного дня його знову підключили.
«Запорізька АЕС знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але станція продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію, повідомили МАГАТЕ сьогодні на місці менше ніж через 48 годин після того, як Рафаель Маріано Гроссі встановив присутність МАГАТЕ на місці», – мовиться у твіті організації.
«Велика цінність постійної присутності МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції вже цілком зрозуміла. Це змінює ситуацію», – сказав Гроссі, додавши, що МАГАТЕ підтримує тісний зв’язок зі своїми українськими колегами та продовжує отримувати від них цінну інформацію про ситуацію.
Надійне зовнішнє електропостачання від мережі та системи резервного електропостачання є важливими для забезпечення ядерної безпеки. Ця вимога входить до семи незамінних компонентів ядерної безпеки, які Генеральний директор окреслив на початку конфлікту.
Один реактор найбільшої у Європі атомної електростанції все ще працює та виробляє електроенергію як для охолодження, так і для виконання інших важливих функцій безпеки на місці, а також для постачання електроенергії в електромережу.
Росія захопила об’єкт, який складається з шести ядерних реакторів, у березні на початку свого вторгнення, але обслуговує станцію український персонал.
- Голос Америки
Експерти висловлюють сумніви в ефективності іранських дронів, які потрапили на озброєння російської армії
Після того, як Пентагон підтвердив, що у серпні у продовж кількох днів партія іранських безпілотників доставлялася російськими транспортними літаками з Ірану до Росії, експерти висловлюють сумніви щодо їхньої ефективності проти української армії.
Москві безпілотники потрібні для посилення її війська на півдні України та боротьби з високомобільними артилерійськими ракетними системами HIMARS, які постачають США, кажуть фахівці.
Дрони мали розпізнавати цілі і допомагати завдавати удари з повітря. Але, як повідомили газети The Washington Post, а потім The Times of Israel, першою партією росіяни залишилися незадоволеними – з’ясувалося, що в іранських дронів багато проблем з електронікою.
Як сказав журналу Newsweek полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Кансіан, безпілотники мали би використовуватися з некерованими ракетами великої дальності, але для цього росіянам потрібно буде розробити систему комунікації між безпілотниками та бойовими ракетами. А на це потрібен час.
Однак він додав, що якщо росіяни навчаться ефективно використовувати безпілотники, то вони зможуть так само, як українці зараз завдавати високоточні удари по штабах і створювати проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, які можуть зірвати контрнаступ.
Як мовиться у повідомленні Newsweek, атаки з українських HIMARS і бойових літаків "погіршили" бойовий дух російських солдатів. Вони допомогли Україні відбити наступ Росії, і для повернення ініціативи у війні Росії потрібна стратегія протидії цій зброї.
Як повідомляє Російська служба Голосу Америки, при перших випробуваннях іранських дронів, російські військові зіткнулися з низкою дефектів і збоїв у роботі. Які були ці збої, не уточнювалося.
Підполковник армії США Пол Лушенко в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки заявив, що на його думку, проблема може полягати в інтеграції безпілотників з системою ППО.
За його словами, безпілотники, такі як, наприклад, Rad-85, або Mohajer-6 або Shahid-129 або 191, які є ударними безпілотниками є ефективними «в контексті нерегулярних бойових дій, тобто завдання ударів по терористах і повстанцях.
«Проте, досі незрозуміло, чи будуть вони ефективними в умовах збройного конфлікту високої інтенсивності, який зараз має місце між Україною та Росією. І справжньою проблемою тут буде їхнє використання інтегрованою системою ППО або IAD, яка призначена для ураження безпілотника, що наближається. Неясно, чи справді іранські апарати мають такі технічні можливості», – каже підполковник армії США Пол Лушенко.
Представники адміністрації Байдена підтвердили, що російські військові зіткнулися з технічними збоями під час управління безпілотниками, отриманими з Тегерана, але при цьому в Держдепартаменті наголосили, що поглиблення союзу між Тегераном та Москвою слід розглядати як загрозу.
На думку підполковника Лукенка, оприлюднивши дані американської розвідки про російсько-іранську угоду та постачання бойових іранських безпілотників до Росії, Вашингтон намагається змусити Тегеран відмовитися від постачання озброєння до Росії.
«Мені цілком зрозуміло, що американська влада, включаючи, можливо, президента, Раду національної безпеки та співробітників розвідувальних служб США, ухвалила свідоме рішення швидко розсекретити інформацію про доставку безпілотників до Росії, яка інакше була б засекречена. Думаю, що це було зроблено з метою тиску на Іран, щоб він припинив передачу безпілотників до Росії, оскільки дослідження показують, що час від часу це може впливати на політику», – каже американський військовий.
Якщо це не подіє, США можуть запровадити санкції щодо Ірану, однак, цей крок, на його думку, є найменш вірогідним, оскільки може погіршити стосунки між Тегераном і Вашингтоном у той час, коли Сполучені Штати намагаються переглянути умови ядерної угоди з Іраном та сприяти позбавленню Ірана ядерних технологій.
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