Росіяни панічно намагаються визначити "пріоритети оборони" на тлі повідомлень про атаки ЗСУ - аналітик ISW

Українські сили зараз ведуть наступальні операції по всьому театру бойових дій, але результат цих атак поки невідомий, вважає експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

Баррос припустив, що росіяни панічно намагаються визначити "пріоритети оборони", адже повідомлення про напади надходять "по всьому театру бойових дій", а не сконцентровано з певного регіону.

В понеділок російське Міністерство обороні заявило, що росіянам вдалось "зупинити масштабний напад" українських сил в Донецькій області. В Україні заявляють, що не мають відомостей про такий напад.

Напередодні ISW підтвердив через геолокацію відео на якому видно, що механізовані українські сили провели обмежене просування на заході Донецької та на сході Запорізької областей, йдеться в повідомленні аналітиків. Баррос вказує на повідомлення про напади на північному заході, в напрямку Куп'янська, навколо Бахмута, поблизу Авдіївки, на сході Запорізької області, поблизу Волновахи.

"Цю кампанію планували тривалий час, - каже Баррос в інтерв'ю кореспондентці Української служби Голосу Америки Ірині Шинкаренко. - Ми знаємо, що операції з формування для майбутнього контрнаступу України зайняли кілька тижнів. Це нормально. Тож я очікую, що українці матимуть продуктивний літній сезон".

Він висловив переконання, що українці зараз в гарній позиції для наступу: "Бойовий дух українців дуже високий, вони вмотивовані визволяти свої території і протистояти зусиллям росіян, спрямованим на руйнування української державності, ми також знаємо, що Україна оснащена як ніколи".

Як повідомляв Голос Америки, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг у серії твітів відзначив, що Україна демонструє тверду впевненість, в той час, як в Росії наростає хаос.

Гертлінг прокоментував відео, яке поширила в неділю заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На відео військові різних родів військ України прикладають вказівний палець до рота. Відпис під відео: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

Редактор The Guardian з питань оборони Ден Саббах пише, що повідомлення про атаки в понеділок виглядають як перші кроки "ймовірно важкої майбутньої військової кампанії". Очевидно, додає Саббах, що йдеться про низку нападів, які випробовують слабкі місця російських сил.