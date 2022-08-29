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- Голос Америки
HIMARS замість драконів з "Гри престолів" - в США обговорюють контрнаступ України
Керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в понеділок в коментарі для Hromadske, що сили оборони України перейшли в наступ в деяких напрямках.
Під час брифінгу для преси вона підтвердила новину і закликала набратись терпіння. «Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, – це дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння», – наводить Радіо Свободи слова Гуменюк.
"Попереду наш Херсон", - написав в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Сергій Аксьонов, призначений Росією керівник Криму, однак, назвав новини про контрнаступ "українською пропагандою".
Наступ України включатиме як сухопутні, так і повітряні операції. Про такі очікування повідомив CNN в понеділок з посиланням на двох високопосадовців США.
CNN також вказав, що, за інморацією американських посадовців, Україна веде "формування" для наступу. Операція "формування" включає удари по збройних системах, пунктах управління, сховищах боєприпасів, що передує масштабному просуванню.
Колишній командувач сил НАТО адмірал (у відст.) Джеймс Ставрідіс вважає, що наступ українських сил "справді почнеться після Дня праці" (святкується у США в перший понеділок осені). "Вони знають, що світ прокидається після Дня праці і хочуть показати свою здатність йти в наступ".
В спілкуванні зі Ставрідісом в неділю ведучий NBC Чак Тодд провів паралелі між війною Росії проти України та подіями в серіалі "Гра престолів". У відповідь Ставрідіс продовжив паралель: "Якби вони могли отримати дракона і покликати Дракаріс і спепелити росіян, це б допомогло", - зауважив колишній посадовець.
"Чого має досгяниту українське військо до настання зими?" - запитав Тодд у Ставрідіса
"Те, чого вони мають досягнути - це і відбувається. Візьміть цю чудову зброю, яку ми їм даємо, хоч це і не дракони, а HIMARS, далкеобійні ракети, які можуть досягнути Чорноморського флоту", - наводить слова Ставрідіса Newsweek.
Світлана Моренець в статті для The Spectator також наголошує на ролі HIMARS в тому, щоб уможливити контрнаступ України. "Ці ракети, ключові для звільнення острова Зміїний, використовуються, щоб зруйнувати практично всі великі мости, що з'єднують російські війська в Херсоні з рештою окупаційних сил..." - пише вона.
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Кораблі США, вперше після візиту Пелосі, пройшли через Тайванську протоку
Два військові кораблі Військово-морських сил США пройшли через Тайванську протоку в неділю. Це перший такий транзит, про який стало відомо після того, як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань цього місяця.
Кораблі USS Antietam і USS Chancellorsville здійснюють звичайний перехід, повідомив 7-й флот США. Крейсери «пройшли через коридор у протоці, який знаходиться за межами територіальних вод будь-якої прибережної держави», – йдеться у заяві.
Китай провів багато військових навчань у протоці, намагаючись покарати Тайвань після того, як Пелосі відвідала самокерований острів, незважаючи на погрози Пекіна.
Після візиту Пелосі, Китай відправив багато військових кораблів у Тайванську протоку та води поблизу Тайваню та провів постріли ракетами великої дальності.
Китай вважає острів частиною своєї державної території та виступає проти будь-яких візитів іноземних урядів які б сигналізували про визнання Тайваню державою.
США регулярно відправляють свої кораблі через Тайванську протоку в рамках того, що вони називають маневрами свободи судноплавства.
Протока завширшки 160 кілометрів відділяє Тайвань від Китаю
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників України наголошує, що збережена незалежність і перемога України у війні стануть найкращим вшануванням пам'яті загиблих українських військових.
«Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам'ять – це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно», – написав він у телеграмі.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пообіцяв, що жодна жертва не стане марною – будемо продовжувати боротьбу до перемоги України.
Сьогодні – 29 серпня – День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
"Слава полеглим героям. Ми підтримуємо живою пам'ять про них!" - йдеться в дописі спільної Литовсько-польсько-української бригади з нагоди Дня пам'яті захисників.
"Ми вшановуємо пам'ять полеглих захисників, які принесли найвищу жертву", - наголосили в бригаді.
- Голос Америки
Місія МАГАТЕ прямує на ЗАЕС. Візит має відбутися з повагою до суверенітету України, заявляють в G7
"Група Семи" виступила із заявою на підтримку місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, в якій підкреслила, що експерти повинні отримати повний доступ до всіх необхідних об'єктів, а візит має відбутись таким чином, який поважатиме суверенітет України.
"Команда МАГАТЕ повинна отримати повний доступ до атомних об'єктів України вчасно, безпечно і без перешкод і напряму, без втручань, спілкуватись з українським персоналом, відповідальним за управління цими об'єктами, які повинні мати змогу виконувати свої обов'язки без погроз та тиску, а також повинна мати змогу отримувати відповідну інформацію щодо всіх потрібних технічних елементів ядерної безпеки на об'єктах. Безпека осіб, які втілюють ці заходи, має бути забезпечена, щоб зміцнити ядерну безпеку та захист в Україні", - заявили 29 вересня директори Групи G7 з питань нерозповсюдження ядерної зброї.
Експерти МАГАТЕ вже прямують на АЕС. Про це в понеділок повідомив директор агенції Рафаель Маріано Гроссі. Гроссі очолює місію, яка прибуде на АЕС пізніше цього тижня.
"Ми мусимо захистити безпеку найбільшого атомного об'єкта України та Європи", - додав Гроссі у соцмережевому дописі.
Американський Інститут вивчення війни вважає, що Росія намагалась застосувати тактику Ірану, щоб затримати прибуття місії МАГАТЕ на АЕС. До такої тактики, вказують аналітики, входить маніпулювання громадянством інспекторів, щоб поставити під сумнів "справедливість" такої місії.
Як писав New York Times, до групи інспекторів, крім Гроссі, який є аргентинцем, входять ще 13 інших експертів. До складу місії входять експерти з дружніх до України Польщі та Литви, а також з Сербії та Китаю, які прагнуть підтримувати дружні стосунки з Москвою, пише NYT.
Решта членів походять з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, тобто країн, які, за словами газети, здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.
«Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні країни, які Росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України, не представлені», – пишуть у суботу, 27 серпня кореспонденти NYT, які ознайомилися зі списком МАГАТЕ.
В своїй заяві в понеділок "Група семи" повторила заклик до Росії вивести війська зі станції, припинити кібернапади на українські ядерні об'єкти.
"Російська Федерація повинна негайно вивести свої війська за міжнародно визнані кордони України і поважати українську територію та суверенітет", - йдеться в заяві.
G7 також заявили - електроенергія ЗАЕС належить Україні. Відповідну позицію висловлював раніше і генеральний секретар ООН.
"Ми підтверджуємо, що Запорізька атомна електростанція а також електроенергія, яку та виробляє, за правом належить Україні, - мовиться в заяві, - і будь-які спроби Росії відключити станцію від української енергомережі неприйнятні. Ми підкреслюємо - Запоріська АЕС не повинна використовуватись для війскових дій, або збереження військових матеріалів".
Тренування українських солдатів та заборону російських туристів обговорюють міністри ЄС у Празі
З 29 до 31 серпня у Празі міністри оборони й міністри закордонних справ двадцяти семи країн Європейського Союзу обговорюватимуть додаткові кроки для підтримки України і нові санкції щодо Росії.
Низка країн ЄС мають свої програми навчання українських військових. Наприклад Франція та Німеччина у себе навчали українців використовувати надані українській армії самохідні гаубиці CAESAR і PzH 2000.
Велика Британія окремо започаткувала цього літа на своїй території велику програму навчання українських новобранців, залучивши інструкторів з інших країн.
Нам треба бути більш вибірковими. Але я не підтримую заборону видачі віз всім росіянам.Жозеп Борель
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель заявив про потребу загальноєвропейської програми підготовки українських військових.
Після початку відкритого вторгнення Росії в Україну ЄС вдався до небувалих кроків, виділивши з бюджету організації сотні мільйонів євро на закупівлю зброї для української армії.
З поміж країн ЄС лише Угорщина відкрито заявила, що не братиме участі у військовій допомозі Україні, а зосереджується лише на гуманітарній.
Візи для російських туристів
Пропозиція заборонити видачу туристичних віз ЄС російським громадянам, яка вже викликала тривалі суперечки у Європі, буде провідною на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі у вівторок.
Чехія, яка зараз виконує обов'язки почергового головування в ЄС, стала на бік переважно північно-східних країн, які виступили за те, щоб заборонити російським туристам в’їздити в Європу.
Зараз припускають, що міністри можуть погодилися на компромісний крок - скасувати угоду ЄС з Росією про полегшення візового режиму.
«Російських туристів не має бути у Європі… Їхня країна здійснює геноцид», - сказав минулого тижня журналістам міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсбергіс.
Естонія в односторонньому порядку скасувала свої візи для росіян, а Фінляндія, Латвія та інші повідомили про обмеження.
Країни Балтії, що межують з Росією, стали транзитним шляхом для росіян в ЄС після того, як російські авіакомпанії втратили право літати в Європу та Північну Америку.
Важливим маршрутом для росіян на захід став також авіатранзит через треті країни зокрема через Туреччину, яка не долучилася до міжнародних санкцій щодо Росії.
Гучно у Європі лунають доводи, що санкції повинні стосуватися російської владної еліти і конкретних осіб причетних до війни, а не всіх без вибору росіян.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що російська війна в Україні це «війна Путіна», а не російського народу.
Жозеп Борель в інтерв’ю австрійському телеканалу у неділю заявив, що він також проти загальної заборони на візи для росіян, але визнав, що візові правила треба змінити.
«Я вважаю, що нам треба переглянути те, як деякі росіяни отримують візи. Олігархи безумовно не повинні. Нам треба бути більш вибірковими. Але я не підтримую заборону видачі віз всім росіянам», - сказав Борель.
За повну заборону для подорожування всім росіянам раніше виступив український президент Володимир Зеленський, викликавши гучне невдоволення у Москві.
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