HIMARS замість драконів з "Гри престолів" - в США обговорюють контрнаступ України 

Керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в понеділок в коментарі для Hromadske, що сили оборони України перейшли в наступ в деяких напрямках.

Під час брифінгу для преси вона підтвердила новину і закликала набратись терпіння. «Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, – це дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння», – наводить Радіо Свободи слова Гуменюк.

"Попереду наш Херсон", - написав в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Сергій Аксьонов, призначений Росією керівник Криму, однак, назвав новини про контрнаступ "українською пропагандою".

Наступ України включатиме як сухопутні, так і повітряні операції. Про такі очікування повідомив CNN в понеділок з посиланням на двох високопосадовців США.

CNN також вказав, що, за інморацією американських посадовців, Україна веде "формування" для наступу. Операція "формування" включає удари по збройних системах, пунктах управління, сховищах боєприпасів, що передує масштабному просуванню.

Колишній командувач сил НАТО адмірал (у відст.) Джеймс Ставрідіс вважає, що наступ українських сил "справді почнеться після Дня праці" (святкується у США в перший понеділок осені). "Вони знають, що світ прокидається після Дня праці і хочуть показати свою здатність йти в наступ".

В спілкуванні зі Ставрідісом в неділю ведучий NBC Чак Тодд провів паралелі між війною Росії проти України та подіями в серіалі "Гра престолів". У відповідь Ставрідіс продовжив паралель: "Якби вони могли отримати дракона і покликати Дракаріс і спепелити росіян, це б допомогло", - зауважив колишній посадовець.

"Чого має досгяниту українське військо до настання зими?" - запитав Тодд у Ставрідіса

"Те, чого вони мають досягнути - це і відбувається. Візьміть цю чудову зброю, яку ми їм даємо, хоч це і не дракони, а HIMARS, далкеобійні ракети, які можуть досягнути Чорноморського флоту", - наводить слова Ставрідіса Newsweek.

Світлана Моренець в статті для The Spectator також наголошує на ролі HIMARS в тому, щоб уможливити контрнаступ України. "Ці ракети, ключові для звільнення острова Зміїний, використовуються, щоб зруйнувати практично всі великі мости, що з'єднують російські війська в Херсоні з рештою окупаційних сил..." - пише вона.