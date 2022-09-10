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  • Голос Америки

Наступ ЗСУ в Харківській області, ймовірно, заскочив росіян зненацька - Британське Міноборони

Фото: український військовий на танку в Харківській області, 9 вересня 2022 року. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Наступ Український Збройних сил, що розпочався 6 вересня на півдні Харківської області, ймовірно, заскочив росіян зненацька. Такими оцінками поділилось британське Міноборони в соцмережах.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що на 9 вересня українські сили встановили контроль над 2 500 кв. км. в Харківській області, а російські сили та окупаційна влада в тилу окупованих районів Харківської області "в паніці зміцнює російські позиції".

ISW вказує на "високу швидкість українського просування". Українські сили взяли під контроль, або оточили декілька містечок і російські сили під Ізюмом, ймовірно, все більше ізольовані, йдеться в повідомленні британського відомства.

Українські ЗСУ в суботу повідомили про захоплення Куп'янська. Через це місто йдуть поставки на лінію фронту на Донбасі. В суботу СБУ заявило про звільнення Куп'янська і оприлюднило фото українських військових в місті.

"Блискавчиним маневром" українських військ, який прорвав російську оборону і дозволив оточити "стратегічне місто" Ізюм назвало наступ видання Politico. "Українські сили отримали найбільші здобутки в бою з часу поразки Росії під Києвом в квітні", - твітує журналіст NYT Марко Гернандес.

Україна продовжує наступ і на півдні, в Херсонській області.

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