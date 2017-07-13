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Наступні цілі Путіна: Білорусь та кордон України і Молдови - експерт США

atlantic council

Тактика Росії - вельми виважена - вони знають, що програють у відкритій конфронтації (з Заходом), тому намагаються нападати на легкі цілі, там де відповідь Заходу може виявитись слабкою і неоднозначною, - заявив виконавчий віце-президент аналітичного центру Atlantic Council Деймон Вілсон у своїх свідченнях перед Комітетом Сенату з питань збройних сил 13 червня.

Найбільш легкою ціллю для Путіна може виявитись Білорусь, вважає експерт.

Можливо, вони і не підуть (після навчань), можливо вони щось зроблять, щоб посилити хватку навколо Білорусі
Деймон Вілсон, Atlantic Council

Росія та Білорусь готуються до масштабних військових навчань «Запад». Традиційно – це найбільші навчання в західному військовому окрузі Росії і в минулому, наприклад, вони використовували їх для відпрацювання ядерного удару по Варшаві.

Перед навчаннями, спостерігається значне пересування російських військ територією Білорусі.

За цією домовленістю, українці дозволять молдовським прикордонникам розташуватись на території України, так як вони не можуть перебувати на території Придністров’я
Деймон Вілсон, Atlantic Council

«Можливо, вони і не підуть (після навчань), можливо вони щось зроблять, щоб посилити хватку навколо Білорусі», - відзначив Вілсон.

Легка перемога дозволить Путіну і далі розігрувати карту націоналізму у внутрішній політиці, демонструвати велич своєї адміністрації, не очікуючи на реакцію Заходу, на відміну від Донбасу, який перетворився на велику проблему для Путіна.

Друга можлива сфера дестабілізації, на думку експерта, це –кордон України та Молдови.

​Зараз є домовленість між Молдовою та Україною, щоб зрештою, встановити контроль на кордоні на сході Придністров’я. За цією домовленістю, українці дозволять молдовським прикордонникам розташуватись на території України, так як вони не можуть перебувати на території Придністров’я.

Це буде чудово для контролю за незаконними потоками через кордон, але обмежить свободу маневрів для Росії.​

Я не думаю, що Росія на це піде з легкістю, - вказує Деймон Вілсон.

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