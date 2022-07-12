Наступника Бориса Джонсона в Британії сподіваються оголосити 5 вересня

Урядова Консервативна партія Великої Британії оголосила, що намагається якомога швидше провести процедуру обрання свого нового керівника, який стане новим прем’єр-міністром замість Бориса Джонсона.

Голова партійного комітету в парламентській фракції Ґрегем Брейді сказав, що ім’я переможця планують оголосити 5 вересня.

У вівторок 12 липня оголосять остаточний список кандидатів, кожен з яких для висунення повинен здобути рекомендацію принаймні двадцяти колег - депутатів з фракції консерваторів.

У середу відбудеться перше коло голосування, а в подальші дні - наступні, в ході яких вилучатимуть кандидатів, які набиратимуть менше тридцяти голосів. Цей відбір триватиме впродовж приблизно тижня.

Голосування парламентарів - депутатів Консервативної партії визначить двох кандидатів, імена яких будуть внесені до бюлетенів для поштового голосування членів партії по всій країні.

Переможець партійного голосування стане керівником Консервативної партії, яка зараз має більшість у парламенті, а отже отримає право формувати наступний кабінет і очолити його у якості прем’єр-міністра.

Кілька імен

Одразу після оголошення про відставку Бориса Джонсона одним з провідних претендентів на посаду прем’єр-міністра називали чинного міністра оборони Бена Воллеса, але він вирішив зараз не висувати свою кандидатуру.

На початку виборчого процесу часто лунає ім’я Ріші Сунака, який денедавна очолював британське міністерство фінансів.

Серед претендентів називають також очільницю міністерства закордонних справ Ліз Трасс.

Про бажання змагатися за посаду оголосили чільні представники консервативної партії Надім Загаві, Пенні Мордаунт і Том Туґендгат.