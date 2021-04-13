НАТО вимагає від Росії припинити «провокації» з «військовим нарощуванням в Україні та довкола»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив з прямими вимогами до Росії припинити стягування російських сил сході України та в окупованому Криму, що він назвав «провокаціями».

«Упродовж останніх тижнів Росія перемістила до Українських кордонів тисячні готові до боїв війська. Це найбільше зосередження російських військ з часів нелегальної анексії Криму 2014 року», - сказав генеральний секретар.

Він закликав Росію «дотримуватися міжнародних зобов’язань» і заявив, що «НАТО стоїть з Україною».

Столтенберґ промовляв поруч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який прибув до Брюсселя для термінового засідання комісії НАТО-Україна.

Київ закликає міжнародну спільноту донести до Москви сигнали про нерозсудливість збройної ескалації проти України.

Напередодні Дмитро Кулеба сказав, що в НАТО він буде говорити про можливу практичну підтримку України у разі масштабного збройного загострення, якщо закликів на адресу Росії виявиться не досить.

Український міністр також має нагоду зустрітися в Брюсселі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Російські посадовці не заперечують факти розгортання військ, але наполягають, що це відбувається на території Росії.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров натомість висловив невдоволення тим, що до Чорного моря прямує кілька бойових кораблів США.

У Києві повідомили, що Кремль не відповів на пропозиції телефонної розмови президента Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення напруженості.

До осуду дій Росії долучилися міністри закордонних справ «Великої сімки» G7, які у спільній заяві закликали «Росію припинити її провокації та негайно зменшити напруженість відповідно до її міжнародних зобов'язань.

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