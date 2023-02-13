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НАТО має діяти на випередження, а не реагувати на "жорстокості" війни - заступник генсека Альянсу
Діяти на випередження і передбачати потреби війни, а не реагувати після "відкриття жорстоких реалій війни" Росії й вже тоді допомагати Україні. До цього закликав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане сьогодні напередодні Мюнхенської безпекової конференції.
Саме таких рішень посадовець чекає від міністрів оборони, що зберуться завтра у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Джоане звернувся також до країн, яким війна в Україні здається "віддаленою": "Боротьба України – це і наша боротьба також. Перемога України, яка зможе обирати свій шлях, важлива для Європи, але й для решти світу. Ви хочете жити у світі, де суверенні нації можуть вибирати свою долю? В Азії, в Африці та Латинській Америці - скрізь? Це тут "на кону".
Він пояснив, що у віддалених частинах світу гостро відчуваються нестача продовольства, зростання цін на енергоносії та інші негативні наслідки війни. Але якщо міжнародна спільнота не допоможе Україні перемогти, "то це буде запрошення для Росії та інших згрупуватись і змусити світ [жити] за законом джунглів замість світу, де є передбачувана система миру та безпеки", додав Джоане.
Представник НАТО запевнив, що альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно і, за його словами, що більше зараз союзники допоможуть Україні, то швидше закінчиться війна.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з приводу завтрашньої зустрічі запевнив, що очікується збільшення допомоги Україні.
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«Україні треба терміново надати більше зброї», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ. Відео
«Нам видно, що зараз робить Росія, що робить Путін, посилаючи нові тисячі й тисячі військових. Він йде на велику кількість жертв, високий рівень втрат, але так тисне на українців. І там де Росії бракує якості, вона намагається взяти кількістю», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
Українські військові почали тренування на Leopard 2 у Німеччині та Польщі
Німеччина почала тренування українських військових на своїх танках Leopard 2. Про це заявив речник уряду, повідомляє CNN.
За його словами, тренування проходять у місті Мюнстер на заході Німеччини і їх завершення планується до кінця березня, коли Німеччина має передати Україні танки.
Крім того, навчання українських танкістів на танках німецького виробництва Leopard 2 також розпочалося в Польщі.
«На прохання президента України розпочинаємо підготовку українських танкістів. У навчанні беруть участь досвідчені солдати, повні рішучості захищати України. Ми здійснюємо свою союзницьку діяльність за допомогою військової та гуманітарної допомоги та шляхом організації навчання», – сказав президент Польщі Анджей Дуда, якого цитує міністерство оборони.
8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року.
Борис Пісторіус, перебуваючи з неоголошеним візитом у Києві, заявив, що до літа надійде від 20 до 25 танків, близько 80 – до кінця року і ще 100 – у 2024 році. Про такі наміри повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Президентка Молдови розповіла про план Росії із повалення уряду країни
КИШИНІВ, Молдова (АП). У понеділок президентка Молдови заявила про змову Москви використати зовнішніх диверсантів для повалення уряду країни, переведення країни «у розпорядження Росії» та зриву її прагнень вступити до Європейського Союзу.
Брифінг президентки Маї Санду відбувся через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна перехопила плани російських спецслужб знищити Молдову, що пізніше підтвердили представники молдовської розвідки.
«План на наступний період передбачає залучення диверсантів з військовою підготовкою, закамуфльованих у цивільний одяг, які вдаватимуться до силових дій, атакуватимуть деякі державні будівлі та навіть захоплять заручників», — сказала Санду журналістам на брифінгу.
«Мета цих дій — повалити конституційний лад, змінити легітимну владу Кишинева на нелегітимну, — сказала Санду, — що перевело б нашу країну в розпорядження Росії і зупинило процес євроінтеграції.ї".
Вона пообіцяла: «Спроби Кремля принести насильство в нашу країну не матимуть успіху».
Російські офіційні особи не відреагували на заяви Санду.
Відколи Росія вторглася в Україну, Молдова, колишня радянська республіка з населенням близько 2,6 мільйона людей, намагалася налагодити тісніші стосунки зі своїми західними партнерами. У червні минулого року вона отримала статус кандидата в Європейський Союз, того ж дня, що й Україна.
Санду сказала, що в період з жовтня по грудень молдовська поліція та Служба розвідки та безпеки (SIS) втрутилися в «кілька випадків організації злочинних елементів і припинили спроби насильства».
За останній рік Молдова, яка не є членом НАТО, зіткнулася з низкою проблем. Серед них серйозна енергетична криза після того, як Москва різко скоротила постачання газу; стрімка інфляція; а також кілька інцидентів за останні місяці, пов’язані з ракетами, які перетнули повітряний простір, і уламками, які були знайдені на його території.
Влада Молдови підтвердила, що ще одна ракета часів війни в Україні увійшла в її повітряний простір у п'ятницю.
Санду заявила, що Росія хоче використати Молдову у війні проти України і що інформація, отримана спецслужбами, містила те, що вона назвала інструкціями щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії, і Чорногорія.
"Я запевняю вас, що державні установи працюють над тим, щоб запобігти цим викликам і тримати ситуацію під контролем", - сказала Санду.
Вона сказала, що парламент Молдови повинен ухвалити законопроекти, щоб забезпечити Службу розвідки та безпеки, а також прокуратуру «необхідними інструментами для більш ефективної боротьби з ризиками для безпеки країни».
Президент додав, що план буде «покладатися на кілька внутрішніх сил, але особливо на злочинні групи», і продовжив імена двох молдовських олігархів, Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, обидва з яких зараз перебувають у вигнанні. Минулого року проти обох чоловіків ввели санкції США та Велика Британія.
Минулої осені серія масових антиурядових протестів, організованих популістською, дружньою до Росії партією Шора, також сколихнула Молдову в умовах енергетичної кризи.
Прес-брифінг президента в понеділок відбувся після того, як у п'ятницю подала у відставку прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта. Того ж дня Санду призначила свого радника з оборони та безпеки, прозахідного економіста Доріна Речана, наступником Гавриліти.
У п'ятницю, після того, як влада Молдови підтвердила ракетний інцидент, заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заявив журналістам у Вашингтоні, що «Росія роками підтримувала кампанії впливу та дестабілізації в Молдові, які часто передбачають використання корупції у вигляді зброї для досягнення своїх цілей».
«Заяви Зеленського про плани РФ дестабілізувати Республіку Молдова були підтверджені», – президентка Молдови Мая Санду. Відео
«Заяви президента Зеленського про плани Російської Федерації дестабілізувати Республіку Молдова були підтверджені нашими установами», – президентка Молдови Мая Санду
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