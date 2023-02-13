НАТО має діяти на випередження, а не реагувати на "жорстокості" війни - заступник генсека Альянсу

Діяти на випередження і передбачати потреби війни, а не реагувати після "відкриття жорстоких реалій війни" Росії й вже тоді допомагати Україні. До цього закликав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане сьогодні напередодні Мюнхенської безпекової конференції.

Саме таких рішень посадовець чекає від міністрів оборони, що зберуться завтра у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Джоане звернувся також до країн, яким війна в Україні здається "віддаленою": "Боротьба України – це і наша боротьба також. Перемога України, яка зможе обирати свій шлях, важлива для Європи, але й для решти світу. Ви хочете жити у світі, де суверенні нації можуть вибирати свою долю? В Азії, в Африці та Латинській Америці - скрізь? Це тут "на кону".

Він пояснив, що у віддалених частинах світу гостро відчуваються нестача продовольства, зростання цін на енергоносії та інші негативні наслідки війни. Але якщо міжнародна спільнота не допоможе Україні перемогти, "то це буде запрошення для Росії та інших згрупуватись і змусити світ [жити] за законом джунглів замість світу, де є передбачувана система миру та безпеки", додав Джоане.

Представник НАТО запевнив, що альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно і, за його словами, що більше зараз союзники допоможуть Україні, то швидше закінчиться війна.

Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з приводу завтрашньої зустрічі запевнив, що очікується збільшення допомоги Україні.