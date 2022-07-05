Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

Фінляндія і Швеція зробили ще крок в НАТО - підписані протоколи про вступ

Президент Фінляндії Саулі Нііністо (ліворуч) і прем'єр-міністерка Швеції Маґдалена Андерссон на саміті НАТО в Мадриді 29 червня 2022 року, де обидві країни отримали офіційне запрошення вступити в Альянс.

В штаб-квартирі НАТО у Брюсселі представники 30 країн - членів альянсу 5 липня підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції, здійснивши вирішальний крок на шляху до чергового розширення альянсу.

Фінляндія та Швеція вирішили відмовитися від тривалого статусу військової позаблоковості після того, як Росія в лютому почала відкрите вторгнення в Україну.

Підписання протоколів означає перехід до наступного етапу, в ході якого вступ нових членів мають ратифікувати законодавчі органи кожної з країн НАТО.

Потужна обороноздатність Фінляндії, суспільна готовність і витривалість буде внеском у міцність альянсу.
Саулі Нііністо

Тим часом представники Фінляндії та Швеції вже братимуть участь у нарадах альянсу, хоча ще не матимуть права голосу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ з нагоди підписання протоколів заявив, що приєднання Фінляндії та Швеції зробить альянс міцнішим і додасть безпеки народам.

“Двері НАТО залишаються відкритими для європейських демократій, які готові і бажають зробити внесок до нашої спільної безпеки”, - проголосив Столтенберґ.

На тлі російської війни проти України залишається відкритим проголошене українське бажання вступити в альянс, яке фактично відкладене на невизначений час.

Швидкий процес приєднання Фінляндії та Швеції опинився під сумнівом після застережень оголошених Туреччиною, але Єнс Столтенберґ завжди наполягав, що всі питання вдасться залагодити.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що готовий знову загальмувати вступ тих двох країн, якщо фінський та шведський уряди не виконають вимог Туреччини щодо політики Фінляндії та Швеції стосовно курдських організацій та активістів, яких Анкара звинувачує в тероризмі, а також стосовно турецьких активістів організацій підозрюваних у причетності до спроби військового перевороту.

Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса. Відео
Embed
Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:37 0:00
Direct link
Більше

Всі новини дня

Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса. Відео

Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса. Відео
Embed
Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:37 0:00
Direct link

Американський ветеран Джеймс Васкес вирішив боротися за незалежність України, щойно Росія розпочала вторгнення 24 лютого. Він зібрав своє спорядження, дочекався, поки отримає закордонний паспорт, і поїхав у свою першу в житті подорож до Європи.

Більше

Медичне обладнання для українських лікарень збирають волонтери з Нью-Джерзі. Відео

Медичне обладнання для українських лікарень збирають волонтери з Нью-Джерзі. Відео
Embed
Медичне обладнання для українських лікарень збирають волонтери з Нью-Джерзі. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:14 0:00
Direct link

Серед медичного обладнання, яке наразі найбільше потребують українські військові госпіталі, та лікарні, які надають медичну допомогу як військовим, так і цивільним, – це апарати для вакуумного лікування ран, а також фіксатори для кісток.

Більше

День Незалежності США: українці взяли участь у параді у Вашингтоні. Відео

День Незалежності США: українці взяли участь у параді у Вашингтоні. Відео
Embed
День Незалежності США: українці взяли участь у параді у Вашингтоні. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:32 0:00
Direct link

Сполучені Штати сьогодні відзначають День Незалежності. 4 липня святкування відбуваються по всій країні, та, певно, найбільше урочистостей - у Вашингтоні. Цьогоріч участь у параді до Дня Незалежності США вперше взяли і українці.

Більше

Як волонтери налагоджують постійне харчування в Бородянці. Відео

Як волонтери налагоджують постійне харчування в Бородянці. Відео
Embed
Як волонтери налагоджують постійне харчування в Бородянці. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00
Direct link

«Перші дні коли ми відчинили двері їдальні, багато хто з людей плакав, вони отримали першу тарілку з гарячою їжею».

Більше

Більше

Back to top
XS
SM
MD
LG