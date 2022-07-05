Фінляндія і Швеція зробили ще крок в НАТО - підписані протоколи про вступ

В штаб-квартирі НАТО у Брюсселі представники 30 країн - членів альянсу 5 липня підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції, здійснивши вирішальний крок на шляху до чергового розширення альянсу.

Фінляндія та Швеція вирішили відмовитися від тривалого статусу військової позаблоковості після того, як Росія в лютому почала відкрите вторгнення в Україну.

Підписання протоколів означає перехід до наступного етапу, в ході якого вступ нових членів мають ратифікувати законодавчі органи кожної з країн НАТО.

Потужна обороноздатність Фінляндії, суспільна готовність і витривалість буде внеском у міцність альянсу.

Тим часом представники Фінляндії та Швеції вже братимуть участь у нарадах альянсу, хоча ще не матимуть права голосу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ з нагоди підписання протоколів заявив, що приєднання Фінляндії та Швеції зробить альянс міцнішим і додасть безпеки народам.

“Двері НАТО залишаються відкритими для європейських демократій, які готові і бажають зробити внесок до нашої спільної безпеки”, - проголосив Столтенберґ.



На тлі російської війни проти України залишається відкритим проголошене українське бажання вступити в альянс, яке фактично відкладене на невизначений час.

Швидкий процес приєднання Фінляндії та Швеції опинився під сумнівом після застережень оголошених Туреччиною, але Єнс Столтенберґ завжди наполягав, що всі питання вдасться залагодити.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що готовий знову загальмувати вступ тих двох країн, якщо фінський та шведський уряди не виконають вимог Туреччини щодо політики Фінляндії та Швеції стосовно курдських організацій та активістів, яких Анкара звинувачує в тероризмі, а також стосовно турецьких активістів організацій підозрюваних у причетності до спроби військового перевороту.