США скоротять свій внесок до НАТО, але можуть збільшити підтримку Грузії та України – CNN

США значно скоротять свій внесок до бюджету НАТО, повідомляє CNN з посиланням на інформацію від посадовців оборонної сфери США та НАТО. Про таку формулу домовились країни-члени НАТО напередодні саміту НАТО в Лондоні, що відбудеться наступного тижня.

"Всі союзники домовились про нову формулу розподілу видатків. Згідно до неї, видатки більшість Європейських союзників та Канади зростуть, а частка США знизиться. Це важлива демонстрація відданості союзників Альянсу і більш справедливомн розподілу видатків", - заявив посадовець НАТО в коментарі CNN.

Заощаджені гроші допоможуть США фінансувати інші програми оборони та безпеки в Європі, включаючи програми у країнах, що не є членами Альянсу, але є на передовій з Росією, таких як Україна та Грузія, сказав посадовець США в коментарі виданню

США планують скоротити свою частку у бюджеті Альянсу з 22% до близько 16%. Решту мать покрити інші країни-члени Альянсу. Наразі частка Німеччини в бюджеті НАТО становить майже 15%.

Бюджет НАТО – відносно невеликий – 2,5 мільярда доларів, а більшість видатків колективної оборони Альянсу фінансують окремі країни. Згідно до цілей НАТО, країни-члени Альянсу мають збільшити власні видатки на оборону до рівня не менше 2% ВВП до 2024 року.

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