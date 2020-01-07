НАТО переводить частину військовослужбовців з Іраку з міркувань безпеки

НАТО переводить частину військових інструкторів з Іраку на тлі побоювань з приводу назрівання великого регіонального конфлікту після вбивства відомого іранського генерала у Багдаді, повідомив у вівторок представник альянсу.

«Ми вживаємо всіх заходів обережності для захисту наших людей. Це включає тимчасову передислокацію деяких співробітників в інші місця як усередині Іраку, так і за його межами», - повідомив Reuters представник НАТО.

Навчальна місія НАТО в Іраку, у якій задіяні сотні інструкторів, військових радників та адміністративно-технічних працівників як з країн-членів НАТО, так і з країн-партнерів, включає як військовий, так і цивільний персонал.



Також повідомляється, що більшість військових НАТО відбувають до сусіднього Кувейту.

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