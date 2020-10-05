Генсек НАТО закликав до припинення вогню в Нагірному Карабасі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав до припинення вогню в Нагірному Карабасі. Таку заяву він зробив протягом прес-конференції в Анкарі - Столтенберґ сказав, що не бачить військового вирішення конфлікту.

Надзвичайно важливо, щоб ми донесли дуже чітке повідомлення до всіх сторін: вони мають негайно припинити бойові дії, ми маємо підтримувати всі зусилля для знаходження мирного вирішення через переговори.

“Надзвичайно важливо, щоб ми донесли дуже чітке повідомлення до всіх сторін: вони мають негайно припинити бойові дії, ми маємо підтримувати всі зусилля для знаходження мирного вирішення через переговори”, - заявив Генсек НАТО.

Натомість міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звернувся до Альянсу з проханням закликати Вірменію вивести свої війська з Нагірного Карабаху.

“Азербайджан воює за свої власні землі, він намагається відібрати свої землі в терористів та окупантів. З правового та морального погляду, всі мають підтримувати Азербайджан у цьому. Всі, зокрема НАТО, мають закликати до вирішення цієї проблеми на основі міжнародного законодавства, резолюцій ООН та територіальної цілісності Азербайджану”, - сказав Мевлют Чавушоглу.

Всі, зокрема НАТО, мають закликати до вирішення цієї проблеми на основі міжнародного законодавства, резолюцій ООН та територіальної цілісності Азербайджану.

Раніше Вірменія заявила, що готова до переговорів з Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі. До цього також закликали європейські лідери. Натомість Азербайджан і Туреччина виступають проти припинення бойових дій, допоки війська Вірменії повністю не покинуть Нагірний Карабах.

Бої в Нагірному Карабасі розпочались 27 вересня - це найбільший конфлікт у Карабасі, починаючи з 1990-тих.

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