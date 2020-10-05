Генсек НАТО закликав до припинення вогню в Нагірному Карабасі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав до припинення вогню в Нагірному Карабасі. Таку заяву він зробив протягом прес-конференції в Анкарі - Столтенберґ сказав, що не бачить військового вирішення конфлікту.
Надзвичайно важливо, щоб ми донесли дуже чітке повідомлення до всіх сторін: вони мають негайно припинити бойові дії, ми маємо підтримувати всі зусилля для знаходження мирного вирішення через переговори.Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО
“Надзвичайно важливо, щоб ми донесли дуже чітке повідомлення до всіх сторін: вони мають негайно припинити бойові дії, ми маємо підтримувати всі зусилля для знаходження мирного вирішення через переговори”, - заявив Генсек НАТО.
Натомість міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звернувся до Альянсу з проханням закликати Вірменію вивести свої війська з Нагірного Карабаху.
“Азербайджан воює за свої власні землі, він намагається відібрати свої землі в терористів та окупантів. З правового та морального погляду, всі мають підтримувати Азербайджан у цьому. Всі, зокрема НАТО, мають закликати до вирішення цієї проблеми на основі міжнародного законодавства, резолюцій ООН та територіальної цілісності Азербайджану”, - сказав Мевлют Чавушоглу.
Всі, зокрема НАТО, мають закликати до вирішення цієї проблеми на основі міжнародного законодавства, резолюцій ООН та територіальної цілісності Азербайджану.Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини
Раніше Вірменія заявила, що готова до переговорів з Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі. До цього також закликали європейські лідери. Натомість Азербайджан і Туреччина виступають проти припинення бойових дій, допоки війська Вірменії повністю не покинуть Нагірний Карабах.
Бої в Нагірному Карабасі розпочались 27 вересня - це найбільший конфлікт у Карабасі, починаючи з 1990-тих.
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