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Генсек НАТО: Ми пам'ятаємо, що українці сплачують велику ціну за право обирати власне майбутнє

  • Голос Америки
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

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"Крим – це Україна. Через п'ять років, члени НАТО не визнають і не будуть визнавати російську незаконну анексію. Ми продовжуємо стояти з Україною і надавати політичну і практичну підтримку", - йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберґ, частину якої політик розмістив у Twitter.

"Ми не забули велику ціну, яку продовжує сплачувати народ України за своє прагнення вирішувати власне майбутнє вільно від зовнішнього втручання", - наголосив Столтенберґ. Про це йдеться в повідомленні Альянсу, виданому за результатами засідання Комісії НАТО-Україна, що відбулось 6 березня.

Під час засідання учасники заслухали доповіді про ситуацію з безпекою та порушення прав людини в Криму від представника кримськотатарської спільноти Ескандера Бакієва.

Союзники висловили занепокоєння через порушення прав людини в Криму, йдеться в заяві. В заяві також міститься заклик до Росії негайно звільнити українських моряків та кораблі, захоплені в листопаді біля Керченської протоки.

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Час-Тайм. Рішення КСУ розкритикували у Конгресі США
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Час-Тайм. Рішення КСУ розкритикували у Конгресі США

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