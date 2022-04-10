НАТО планує постійну маштабну військову присутність на своїх східних кордонах - Столтенберг    

НАТО розробляє плани постійної військової присутності біля кордонів своїх країн-членів, щоб протидіяти можливій майбутній агресії з боку Росії. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню The Telegraph .

“Незалежно від того, коли і як закінчиться війна в Україні, війна вже має довгострокові наслідки для нашої безпеки. НАТО повинно пристосуватися до цієї нової реальності. Це саме те, що ми зараз робимо”, - сказав він.

За словами Генерального секретаря НАТО, Альянс повинен змінити свою присутність у Східній Європі. І ці зміни сприятимуть тому, щоб НАТО могло захистити себе у випадку вторгнення.

“Це частина перезавантаження, яке ми маємо зробити. А саме - перейти від “дротового стримування” до того, де йтиметься про стримування шляхом захисту чи заперечення. Це вже у процесі” - додав Столтенберг.

Стратегія так званого “дротого стримування” передбачає застосування невеликих місцевих батальйонів НАТО, їх у військовій концепції стримування називають “дротові сили”.

Треба зробити все, щоб бути спроможними у більш небезпечному світі “захищати і обороняти всіх союзників НАТО”, - заявив генсек Альянсу.

За його словами, остаточні рішення щодо реформування НАТО будуть ухвалюватись на саміті організації у червні цього року у Мадриді.

"Ми звернулись до наших військових командувачів з проханням запропонувати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО”, - зазначив Столтенберг.

"У нас ще є час до саміту, щоб ухвалити більш довгострокові рішення", - додав він.

Столтенберг також підтримав заклик української влади до західних партнерів про те, щоб припинити відрізняти озброєння для України як оборонне та наступальне, позаяк Україна усім можливим озброєнням себе обороняє. “Україна захищається від вторгнення. Тому все, що робить Україна, є оборонним”, – заявив генсек НАТО.

Раніше Німеччина заявляла, що виключає можливість надання Україні наступальної зброї.

За даними видання Телеграф, Від початку російського вторгнення в Україну в лютому цього року НАТО надіслало 40 тисяч додаткових військ на свої кордони, щоб підтримати союзників в Альянсі.

Напередодні у Брюсселі пройшли зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО та партнерів, які узгоджували наступні кроки допомоги Україні та зміцнення Альянсу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на цих зустрічах просив про пришвидшення поставок додаткової зброї для України.