Міністри країн НАТО обговорили питання України

Міністри країн-членів НАТО під час зустрічі в Брюсселі обговорили питання України. Про це повідомило представництво США при НАТО на своїй сторінці у Twitter.

"Важлива зустріч стосовно України сьогодні, - йдеться в повідомленні. - Незаконне вторгнення Росії та анексія Криму та її умисна кампанія з дестабілізації України має припинитись".

"США вітають прагнення України стати членом НАТО і закликають Київ продовжувати прогрес з реформ", - наголосили в представництві США до НАТО.

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