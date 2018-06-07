Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Міністри країн НАТО обговорили питання України

  • Голос Америки

Міністри країн-членів НАТО під час зустрічі в Брюсселі обговорили питання України. Про це повідомило представництво США при НАТО на своїй сторінці у Twitter.

"Важлива зустріч стосовно України сьогодні, - йдеться в повідомленні. - Незаконне вторгнення Росії та анексія Криму та її умисна кампанія з дестабілізації України має припинитись".

"США вітають прагнення України стати членом НАТО і закликають Київ продовжувати прогрес з реформ", - наголосили в представництві США до НАТО.

Дивіться також: Що робить Київ уже зараз для енергетичної незалежності від Росії?

Що робить Київ уже зараз для енергетичної незалежності від Росії? Інтерв'ю
Embed
Що робить Київ уже зараз для енергетичної незалежності від Росії? Інтерв'ю

No media source currently available

0:00 0:05:11 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG