Генсек НАТО пообіцяв "оборонну відповідь" Росії, якщо Москва не повернеться до виконання ДРСМД

Ми не плануємо, не маємо намірів розміщувати ядерні ракети у Європі, ми не будемо дзеркально відповідати на дії Росії

Якщо Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності не вдасться врятувати, НАТО дасть відповідь у формі самозахисту. Про це у п'ятницю заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи хід засідання Ради НАТО-Росія

"Усі члени Ради НАТО-Росія погоджуються, що Договір відіграє ключову роль у євро-атлантичній безпеці", - відзначив Столтенберг у ході прес-конференції за підсумками засідання.

За словами генсека НАТО, Альян закликав Росію повністю виконувати Договір, а офіційна Москва висловила занепокоєння з приводу його імплементації.

"Ми маємо готуватись до світу без договору, який буде менш стабільним для кожного з нас", - заявив Столтенберг.

Цього тижня президент Росії Володимир Путін підписав закон "Про призупинення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД)".

Якщо договір не буде врятовано, якщо Росія не повернеться до його виконання, тоді НАТО відповість, відповість разом, скоординовано, в оборонний спосіб

Раніше США вийшли із цього договору, вказуючи на його невиконання Росією. "Ми ретельно виконували договір, а Росія у цей час раз за разом порушувала його вимоги. Саме через це я оголосив, що США офіційно виходять з ДРСМД", - заявив президент США Дональд Трамп на початку року.

Офіційно США вийдуть з Договору 2-го серпня. Цього може не відбутись, якщо Росія ухвалить рішення знищити нову ракету середньої дальності, яка, як вважають у НАТО, порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Підписана США та СРСР у 1987-му році угода дозволила значно зменшинити загрозу ядерної війни на території Європейського континенту.

Графіка, підготовлена "Радіо Свобода", демонструє, яку частину Європейського та Африканського континенту покривали радіуси ураження ракет середньої та малої дальності до підписання договору.

У ході прес-конференції у п'ятницю генсек НАТО наголосив, що час для порятунку Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) все ще лишається.

"Від усіх членів НАТО у кімнаті переговорів надійшов чіткий сигнал, що важливо врятувати договір, бо він є наріжним каменем нашої безпеки, - відзначив Столтенберг. "Водночас на нещодавній зустрічі міністрів оборони країн НАТО ми обговорили відповідь НАТО. Якщо договір не буде врятовано, якщо Росія не повернеться до його виконання, тоді НАТО відповість, відповість разом, скоординовано, в оборонний спосіб. І ми також чітко заявили, що ми не плануємо, не маємо намірів розміщувати ядерні ракети у Європі, ми не будемо дзеркально відповідати на дії Росії", - наголосив Столтенберг у п'ятницю.

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