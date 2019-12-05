НАТО заявляє про успіх саміту попри окремі інциденти

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що за підсумками саміту альянсу у Лондоні вдалося досягти помітного прогресу: лідери країн-членів НАТО підтвердили свою прихильність принципу колективної самооборони проти будь-якої агресії з боку Росії.

Лідери 29 країн альянсу відзначили, що дії Росії представляють «загрозу для євроатлантичної безпеки», що стало найгучнішим застереженням з моменту анексії Криму

Після дводенного саміту, що завершився у середу, члени НАТО опублікували спільну заяву, у якій привітали «міцний трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою», а також підтвердили свою прихильність принципу, закріпленому в статті 5 Статуту НАТО, який приписує вважати атаку на одного з членів альянсу атакою на всіх.

Лідери 29 країн альянсу відзначили, що дії Росії представляють «загрозу для євроатлантичної безпеки», що стало найгучнішим застереженням з моменту анексії Криму.

Члени НАТО також відзначили прогрес у плані підвищення витрат на оборону до цільового показника - 2 відсотки від ВВП. На даний момент лише 9 з 29 країн досягли цього показника.

Попри демонстрацію згуртованості, саміт, імовірно, запам'ятається розбіжностями між лідерами, включно з конфузом канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, чиї глузливі коментарі щодо президента США Дональда Трампа опинилися на відео. Трамп згодом назвав канадського колегу «лукавим».

Попри демонстрацію згуртованості, саміт, імовірно, запам'ятається розбіжностями між лідерами

Виступаючи на прес-конференції в середу, Трюдо заявив, що не насміхався з лідера США, а лише обговорював з колегами плани проведення наступного саміту НАТО в Кемп-Девіді.

«Відносини між Канадою та Сполученими Штатами надзвичайно міцні, і у мене склалися дуже добрі стосунки з президентом Трампом і його командою», - підкреслив Трюдо.

Однак цей інцидент, очевидно, затьмарив обстановку. Трамп у середу вдень скасував призначену прес-конференцію і поїхав з саміту.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон не став відмовлятися від своїх сказаних раніше слів, що НАТО переживає «смерть мозку». На думку аналітиків, альянс страждає від зіткнень особистостей і поглядів.

«На мій погляд, за всім цим стоїть скоріше не питання про статтю 5 (про колективну оборону), а про лідерської ролі США, - вважає віце-президент Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Іен Лессер. - Лідерська роль США є основою альянсу, хоча Франції і не завжди це подобається. Хтось повинен бути лідером. За сьогоднішніх умов Німеччина їм бути не може. Франція могла б взяти на себе більш значиму роль, але насправді без США НАТО не існує».

Туреччину переконали не блокувати оновлені плани щодо захисту Польщі і країн Балтії від російської агресії

Інші потенційно гострі моменти вдалося обійти. Туреччину переконали не блокувати оновлені плани щодо захисту Польщі і країн Балтії від російської агресії. Раніше Анкара відмовлялася підтримати цю ініціативу, поки союзники по НАТО не визнають сирійських курдів «терористами».«Сила НАТО в тому, що нам завжди вдавалося долати ці розбіжності і гуртуватися навколо нашого ключового завдання - захищати і боронити один одного», - заявив генсек альянсу Йенс Столтенберг на прес-конференції в кінці саміту.

«Вперше ми торкнулися питання про підйом Китаю: як проблеми, так і можливості, пов'язані з цим, а також можливі наслідки для нашої безпеки», - додав він.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон дав зрозуміти, що може піти за прикладом США і запровадити заборону на продукцію китайської телекомунікаційної компанії Huawei.

Перед обличчям нових загроз, таких як засоби кібервійни і дезінформація, НАТО не слід брати на себе зайвого



«Ми не можемо ставити під загрозу інтереси нашої національної безпеки, як і наша співпраця з партнерами по альянсу «П'ять очей», і це буде ключовим критерієм при ухваленні рішення з приводу Huawei», - сказав він.

«П'ять очей» - розвідувальний альянс, до якого входять Великобританія, США, Австралія, Канада і Нова Зеландія.

За словами аналітика Bloomberg Боббі Гоша, перед обличчям нових загроз, таких як засоби кібервійни і дезінформація, НАТО не слід брати на себе зайвого: «Не всі проблеми може вирішити НАТО. І не слід залучати НАТО для вирішення всіх проблем просто тому, що альянс вже існує і має високий ступінь злагодженості».

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