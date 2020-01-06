Генсек НАТО заявив, що члени альянсу підтримують США у ситуації із вбивством Солеймані

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, що усі члени альянсу підтримують США на Близькому Сході у питанні американського авіаудару, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Солеймані.

Виступаючи після присвяченого Іраку і Ірану засідання, у ході якого США доповіли союзникам про проведену минулої п'ятниці атаку з використанням безпілотника, Столтенберг також закликав до розрядки напруги. У тому ж ключі висловилися деякі європейські лідери.

«Ми одностайно засуджуємо те, що Іран надає підтримку різним терористичним угрупованням, - зазначив Столтенберг. - У ході сьогоднішнього засідання союзники закликали до стриманості і деескалації. Новий конфлікт не відповідає нічиїм інтересам. Тому Іран повинен утриматися від подальшого насильства і провокацій».

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