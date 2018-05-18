У НАТО заявили, що на Донбасі немає військових Альянсу, а країни-союзники не повідомляли про втрати

У НАТО "Голосу Америки" повідомили, що на Донбасі взагалі немає військових Альянсу і жодна із країн-союзників не повідомляла про будь-які втрати.

Відповідний коментар було надано телефоном на прохання прокоментувати повідомлення низки російських ЗМІ про те, що троє військових НАТО буцімто загинули на мінному полі поблизу Авдіївки.

У НАТО дали зрозуміти, що поінформовані про повідомлення російських ЗМІ.

Фальшиві твердження, що канадські військові були вбиті в Україні з'явились на сайті ДНР, звідти вони помандрували до російськомовних Twitter акаунтів, а тепер їх ретвітають англомовні акаунти

Напередодні журналістка CTV National News (Канада) повідомила, що у збройних силах Канади спростували повідомлення, які вчора ввечері поширила т.з "Донецька народна республіка" про те, що на мінному полі поблизу Авдіївки на території підконтрольній Українці буцімто загинули троє військових із Канади та отримали травми двоє американців.

"Міністерство національної оборони та Збройні сили Канади заявляють, що жоден канадець не отримав травм, чи був убитий", - написали журналістка у Twitter.

На те, що першоджерелом неправдивої інформації став сайт ДНР звернув журналіст Ніколас Фон Твікель, який висвітлює події в Україні.

Журналістка також відзначила, що Канада стала мішенню інформаційної війни та звернула увагу, як на джерело повідомлень так і не те, що неправдива інформація поширювалась і англійською мовою.

"Фальшиві твердження, що канадські військові були вбиті в Україні з'явились на сайті ДНР, звідти вони помандрували до російськомовних Twitter акаунтів, а тепер їх ретвітають англомовні акаунти. Це цікавий взірець інформаційних війн", - написала Мерседес Стівенсон.

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