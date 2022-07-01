Саміт НАТО: Яку нову зброю пообіцяли Україні?

Під час зустрічі лідерів НАТО в Мадриді цього тижня Україна озвучила запити на нове важке озброєння, щоб перемогти вторгнення Росії. Ось що, за словами України, їй потрібно, і що інші країни пообіцяли та надали.

Українські вимоги

Звертаючись до лідерів НАТО відеозв'язком в середу, президент України Володимир Зеленський заявив, що йому терміново потрібна більш досконала зброя.

«Надавши її нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти мирного мирного населення України», — сказав він.

Україна заявила, що їй потрібно вдесятеро збільшити постачання зброї, щоб протистояти величезному артилерійському арсеналу Росії.

НАТО не постачає Україні важке озброєння, пояснив Джим Таунсенд, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань політики в Європі та НАТО.

“НАТО як організація не надає речі. Вона їх не має. Але члени Альянсу мають, — сказав Таунсенд Голосу Америки. - І тому НАТО підтримує союзників, які, за можливості, надають таку допомогу. Варто враховувати здатність прийняти та рівень навченості, які також повинні бути досягнуті з точки зору строків [надання зброї]”.

Більше допомоги США

Президент США Джо Байден заявив, що новий пакет військової підтримки вже на шляху до України.

"Знову Сполучені Штати лідирують, - сказав Байден журналістам у четвер у Мадриді. - Ми надали Україні майже 7 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки з моменту мого вступу на посаду. У найближчі кілька днів ми маємо намір оголосити ще понад 800 мільйонів доларів США, включаючи нові передові західні системи ППО для України, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейний радар, додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS [High Mobility Artillery Rocket System], які ми вже передали Україні, а також більше HIMARS з інших країн."

Навчання

Сполучені Штати та Британія поставили Україні кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). У Британії цього тижня понад 450 українських військовослужбовців пройшли навчання на цих системах, які вважаються ключовими у протидії російській артилерії.

Капітан британської армії Джеймс Оліфант, який керує програмою навчання, сказав, що ці системи нададуть нові можливості українським силам.

"Це ще один компонент для протидії. Це примножувач сили. Це вантажівка, тому ракетні системи колісні. Це дає більше мобільності і допомагає виживати. Це боєприпаси, які здатні стріляти до 84 кілометрів", - сказав Оліфант.

США постачали інше важке озброєння, включаючи самохідні гаубиці, бронетехніку, безпілотники, а також системи ППО та ракети.

Британія

На саміті Британія пообіцяла надати Україні додаткові 1,3 мільярда доларів військової допомоги, збільшивши свій загальний внесок до 2,8 мільярда доларів, поступаючись лише США. Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що вкрай важливо, щоб інші західні партнери підтримали Україну.

“Я вважаю, що якби Україну розчавили або примусили до поганого миру, наслідки для свободи в усьому світі були б жахливими. І цю точку зору поділяють усі в НАТО”, – сказав Джонсон.

Франція

Франція оголосила про плани відправити додаткові самохідні артилерійські системи великої дальності Caesar. Повідомляється, що Україна розгорнула їх на узбережжі Чорного моря поблизу острова Зміїний, який російські сили покинули в четвер після неодноразових українських атак.

«Артилерійські установки «Цезар» — зараз ми [дали] 12, а ще шість буде додано — серед найцінніших засобів української армії. Вони також є одними з найнадійніших засобів, враховуючи їх дальність і їх ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон журналістам на саміті в четвер.

Німеччина, Польща та Словаччина

Німеччина пообіцяла поставити 15 зенітних танків у липні після неодноразових затримок, тоді як Іспанія розглядає можливість відправки близько 40 танків Leopard німецького виробництва, хоча останнє слово в цій поставці залишиться за Берліном.

Польща заявила, що вже поставила Україні озброєння та військову техніку на суму 1,7 мільярда доларів, включаючи радянські танки Т-72, самохідні гаубиці та ракети класу «земля-повітря». У квітні Словаччина передала Україні систему ППО С-300.

НАТО

Крім поставок важкого озброєння, на мадридському саміті НАТО домовилось про довгостроковий пакет військової підтримки для України.

«Це включає захищені засоби зв’язку, паливо, медичне приладдя та бронежилети, обладнання проти мін, захист від хімічних та біологічних загроз а також сотні портативних систем боротьби з безпілотниками», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу в Мадриді.

"Також цілком зрозуміло, що союзники готові до довготривалої перспективи... тому що вони [українці] борються за свою незалежність. Але вони також борються за цінності, важливі для НАТО, фундаментальні для НАТО — суверенітет, територіальна цілісність кожної держави. І тому це має важливо для нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

Замало?

Хоча війна йде вже п’ятий місяць, Захід все ще не постачає важке озброєння в тій кількості, яка, за її словами, потрібна Україні, сказав Фабріс Потьє, колишній керівник відділу планування політики в НАТО.

«Існує політичний розрахунок, що ми повинні дати трохи більше, але не настільки, щоб якимось чином підживити та спровокувати ескалацію, яка виходить з-під контролю. І певним чином я розумію логіку. Але я думаю, що це глибоко неправильно, тому що, по суті, це означає, що ми просимо Зеленського битися однією рукою [за] спиною», — сказав Потьє Голосу Америки.