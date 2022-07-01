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Саміт НАТО: Яку нову зброю пообіцяли Україні?
Під час зустрічі лідерів НАТО в Мадриді цього тижня Україна озвучила запити на нове важке озброєння, щоб перемогти вторгнення Росії. Ось що, за словами України, їй потрібно, і що інші країни пообіцяли та надали.
Українські вимоги
Звертаючись до лідерів НАТО відеозв'язком в середу, президент України Володимир Зеленський заявив, що йому терміново потрібна більш досконала зброя.
«Надавши її нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти мирного мирного населення України», — сказав він.
Україна заявила, що їй потрібно вдесятеро збільшити постачання зброї, щоб протистояти величезному артилерійському арсеналу Росії.
НАТО не постачає Україні важке озброєння, пояснив Джим Таунсенд, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань політики в Європі та НАТО.
“НАТО як організація не надає речі. Вона їх не має. Але члени Альянсу мають, — сказав Таунсенд Голосу Америки. - І тому НАТО підтримує союзників, які, за можливості, надають таку допомогу. Варто враховувати здатність прийняти та рівень навченості, які також повинні бути досягнуті з точки зору строків [надання зброї]”.
Більше допомоги США
Президент США Джо Байден заявив, що новий пакет військової підтримки вже на шляху до України.
"Знову Сполучені Штати лідирують, - сказав Байден журналістам у четвер у Мадриді. - Ми надали Україні майже 7 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки з моменту мого вступу на посаду. У найближчі кілька днів ми маємо намір оголосити ще понад 800 мільйонів доларів США, включаючи нові передові західні системи ППО для України, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейний радар, додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS [High Mobility Artillery Rocket System], які ми вже передали Україні, а також більше HIMARS з інших країн."
Навчання
Сполучені Штати та Британія поставили Україні кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). У Британії цього тижня понад 450 українських військовослужбовців пройшли навчання на цих системах, які вважаються ключовими у протидії російській артилерії.
Капітан британської армії Джеймс Оліфант, який керує програмою навчання, сказав, що ці системи нададуть нові можливості українським силам.
"Це ще один компонент для протидії. Це примножувач сили. Це вантажівка, тому ракетні системи колісні. Це дає більше мобільності і допомагає виживати. Це боєприпаси, які здатні стріляти до 84 кілометрів", - сказав Оліфант.
США постачали інше важке озброєння, включаючи самохідні гаубиці, бронетехніку, безпілотники, а також системи ППО та ракети.
Британія
На саміті Британія пообіцяла надати Україні додаткові 1,3 мільярда доларів військової допомоги, збільшивши свій загальний внесок до 2,8 мільярда доларів, поступаючись лише США. Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що вкрай важливо, щоб інші західні партнери підтримали Україну.
“Я вважаю, що якби Україну розчавили або примусили до поганого миру, наслідки для свободи в усьому світі були б жахливими. І цю точку зору поділяють усі в НАТО”, – сказав Джонсон.
Франція
Франція оголосила про плани відправити додаткові самохідні артилерійські системи великої дальності Caesar. Повідомляється, що Україна розгорнула їх на узбережжі Чорного моря поблизу острова Зміїний, який російські сили покинули в четвер після неодноразових українських атак.
«Артилерійські установки «Цезар» — зараз ми [дали] 12, а ще шість буде додано — серед найцінніших засобів української армії. Вони також є одними з найнадійніших засобів, враховуючи їх дальність і їх ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон журналістам на саміті в четвер.
Німеччина, Польща та Словаччина
Німеччина пообіцяла поставити 15 зенітних танків у липні після неодноразових затримок, тоді як Іспанія розглядає можливість відправки близько 40 танків Leopard німецького виробництва, хоча останнє слово в цій поставці залишиться за Берліном.
Польща заявила, що вже поставила Україні озброєння та військову техніку на суму 1,7 мільярда доларів, включаючи радянські танки Т-72, самохідні гаубиці та ракети класу «земля-повітря». У квітні Словаччина передала Україні систему ППО С-300.
НАТО
Крім поставок важкого озброєння, на мадридському саміті НАТО домовилось про довгостроковий пакет військової підтримки для України.
«Це включає захищені засоби зв’язку, паливо, медичне приладдя та бронежилети, обладнання проти мін, захист від хімічних та біологічних загроз а також сотні портативних систем боротьби з безпілотниками», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу в Мадриді.
"Також цілком зрозуміло, що союзники готові до довготривалої перспективи... тому що вони [українці] борються за свою незалежність. Але вони також борються за цінності, важливі для НАТО, фундаментальні для НАТО — суверенітет, територіальна цілісність кожної держави. І тому це має важливо для нашої безпеки", - сказав Столтенберг.
Замало?
Хоча війна йде вже п’ятий місяць, Захід все ще не постачає важке озброєння в тій кількості, яка, за її словами, потрібна Україні, сказав Фабріс Потьє, колишній керівник відділу планування політики в НАТО.
«Існує політичний розрахунок, що ми повинні дати трохи більше, але не настільки, щоб якимось чином підживити та спровокувати ескалацію, яка виходить з-під контролю. І певним чином я розумію логіку. Але я думаю, що це глибоко неправильно, тому що, по суті, це означає, що ми просимо Зеленського битися однією рукою [за] спиною», — сказав Потьє Голосу Америки.
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«Російський прапор над Булонським лісом». В Україні реагують на заяви директора «Ермітажу»
Чи є культура поза політикою? Чи мають українські виконавці грати музику Чайковського на концертах, організованих західними інституціями заради того, щоб примирити росіян та українців? Чи відповідає російська культура за дії російської влади? На всі ці питання, які обгворюються в українському суспільстві та на Заході з іще більшою силою з початком широкомасштабного вторгнення Росії до України, неочікувано надійшла відповідь.
І дав її ніхто інший, як керівник найавторитетнішої російської культурної установи – директор музею «Ермітаж», що у російському Санкт–Петербурзі, Михайло Піотровський.
У своєму інтерв’ю, яке він дав російському державному виданню «Российская газета» 22 червня, він сказав, що гордий підтримати «спецоперацію» Путіна. Піотровський сказав, що вважає російські культурні події за кордоном «культурними спецопераціями», що Росія веде «культурний наступ на Захід», а виставка у Парижі – це «російський прапор над Булонським лісом», що Росія «формує міжнародні правила» під свої потреби, та вважає себе частиною Європи на підставі того, що «на півдні Росії у нас є антична спадщина – Херсонес, Керч», а «тому це все наше, ми маємо розпоряджатися цим, як своїм, і не вважати, що ми протистоїмо Європі».
Інтерв’ю директора найбільшого і найвідомішого російського музею, нагадує заяви президента Росії Володимира Путіна, в яких він порівнює себе з російським царем Петром Першим, і після яких у багатьо західних політиків заговорили про справжні цілі російського керівництва на європейському континенті.
На початок спецоперації в Україні виставки російських музеїв були всюди. У нас у Парижі була виставка Морозова та виставки в Італії. У Лондоні перебувала виставка Фаберже, що викликає найбільше занепокоєння. У Російського музею проходила виставка в Іспанії. Це і була наша, якщо хочете, спецоперація, великий культурний наступДиректор "Ермітажу"
Подібним чином, Михайло Піотровський їх розвіює сумніви щодо того, чи російський військовий наступ був скоординований з російським культурним наступом.
«На початок спецоперації в Україні виставки російських музеїв були всюди. У нас у Парижі була виставка Морозова та виставки в Італії. У Лондоні перебувала виставка Фаберже, що викликає найбільше занепокоєння. У Російського музею проходила виставка в Іспанії. Це і була наша, якщо хочете, спецоперація, великий культурний наступ», – говорить директор «Ермітажу».
Піотровський каже, що попри санкції, які запровадили європейські країни, російським музейникам вдається проводити ці виставки, бо їх підтримують європейські бізнесмени, наприклад в Парижі виставку підтримала компанія Луї Вітон, всебічну підтримку російським «культурним спецопераціям» надали і італійські компанії.
Піотровський хвалиться тим, що Росія продовжує традиції СРСР і їй вдається змінювати міжнародні правила.
«Ми зараз формуємо, наприклад, міжнародне право. Протягом багатьох років ми ретельно опрацьовували гарантії повернення наших картин, змінювали світове законодавство, створювали імунітет від арешту. Все це вперше було вироблено ще для радянських виставок, а потім уже в мій час ми це постійно розвивали. Нащадки Щукіна і Морозова намагалися судитися з нами, я терміново вивозив літаками картини з Риму. Але з кожним роком ми посилювали свій правовий захист. Казали: бажаєте виставки? - Давайте справжні гарантії. Запишіть у договорі: виставка повернеться у строк за будь-яких судових позовів. І Європа все приймала. Американці – ні, тож з американцями у нас 10 років немає жодних обмінів».
Оголошуючи, що музей буде мати річний мораторій на виставки за кордоном, Піотровський впевнений, що російську культуру не вдасться «скасувати».
«Чайковського все одно не скасувати. Хіба що виступи наших оркестрів, які грають Чайковського. Але це все недобросовісна конкуренція», – вважає директор музею.
Наприкінці розмови Піотровський щиро визнає, що підтримує дії влади і використовує можливості російської культури для їхнього виправдання. «Нам, людям культури, зараз треба зрозуміти нашу участь у всьому, що відбувається, – каже Піотровський. – Наслідуючи принцип, коли говорять гармати, говорити повинні і музи».
Культура – це лише продовження російської зброї, каже Український інститут
Український інститут пише, що Піотровський «у серії обурливих заяв виступив як відвертий прихильник невиправданої війни Росії проти України, яка призвела до десятків тисяч жертв».
Український інститут, головна державна культурна інституція, яка займається просуванням української культури у світі, не залишив інтерв’ю російського музейника непоміченим. На своїй сторінці в інтернеті Український інститут пише, що Піотровський «у серії обурливих заяв виступив як відвертий прихильник невиправданої війни Росії проти України, яка призвела до десятків тисяч жертв».
У його тлумаченні культурна присутність Росії за кордоном розглядається як інструмент культурного панування. Таким чином, головний підсумок двох великих виставок російського та європейського мистецтва в Парижі трактується виключно як «російський прапор, що майорить над Булонським лісом», мовиться у заяві Українського інституту.
Українська установа нагадує, що «Піотровський є не лише директором великого державного культурного закладу, що символізує культурне представництво Росії у всьому світі. Він також є другом Путіна, доброзичливістю якого він користувався протягом тридцяти років перебування на посаді, ставши невід’ємною частиною всіх корупційних дій російського режиму». У цьому зв’язку Український інститут нагадує про те, що «родина Піотровських контролювала Ермітаж з 1964 року, коли на посаду прийшов батько Михайла» та про численні скандали з корупційними схемами навколо музею.
У заяві мовиться, що Піотровський вважає, що «Росія є невід’ємною частиною європейської культури завдяки своїй «імперіалістичній традиції», при цьому він зневажливо ставиться до зростаючого деколоніального наративу, який поширений серед основних культурних інституцій Європи.
Особливо обурливим для української культурної інституції здаються заяви Піторвського про те, що частина українських земель – це «південь Росії».
На жаль, огидні заяви Піотровського ще раз підтверджують, що російська держава, культурні інституції та практики, а також політика російських культурних відносин служать протилежній меті: створювати культуру як зброю для прикриття та виправдання війни, ксенофобії, імперіалізму та пропаганди»Український інститут
«Останні місяці російської окупації призвели до пограбування багатьох архітектурних пам’яток і пам’яток України, пограбування музеїв і крадіжки артефактів. Імовірно, це те, що Піотровський радісно підтримує, а не засуджує. Саме такими методами користувалася Російська імперія та її подальша ітерація протягом століть, і саме так була накопичена частина колекції Ермітажу», – мовиться у заяві.
«Міжнародні культурні відносини в ліберально-демократичному світі існують для сприяння миру та взаєморозумінню між націями та громадами. На жаль, огидні заяви Піотровського ще раз підтверджують, що російська держава, культурні інституції та практики, а також політика російських культурних відносин служать протилежній меті: створювати культуру як зброю для прикриття та виправдання війни, ксенофобії, імперіалізму та пропаганди», – заявляє Український інститут.
«Усе те, про що Ukrainian Institute - Український інститут та українські дієвці культури говорили за кордоном чотири місяці (а нас за це називали ультрас і радикалами), Піотровський озвучує у прямій мові. Тому ми підготували заяву, яку розсилаємо сотням інституцій та ключовим музеям Європи і Північної Америки, із закликом негайно припинити будь-яку співпрацю з культурними установами, які прямо чи опосередковано пов’язані з російською державою», – написав на своїй сторінці в мережі Facebook директор Українського інституту Володимир Шейко.
Піотровський з Ермітажу, російського складу викрадених артефактів, явно використовує культуру як зброюПосол України при ООН Василь Кислиця
Прокоментував інтерв’ю директора «Ермітажу» і український посол при ООН Сергій Кислиця. У своєму твіті він назвав російський музей «складом викрадених артефактів», який «використовує культуру як зброю»
«Піотровський з Ермітажу, російського складу викрадених артефактів, явно використовує культуру як зброю «Наш культурний експорт важливіший за культурний імпорт. Останні наші виставки за кордоном – просто потужний культурний наступ» Вдумайтесь у це, культурні умиротворювачі!» – написав Кислиця.
Розширення російської імперії мало «геноцидний характер» – дослідниця культури Гнатюк
На думку дослідниці культури та експертки з постколоніальніалізму, професорки східноєвропейських студій Варшавського університету та Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олі Гнатюк, Європа досі залишається в полоні міфу про «велику російську культуру», який заважає побачити, що російські митці мають традицію прислуговування владі. І приклад інтерв’ю Піотровського називає частиною цієї більшої проблеми, яка залишається непоміченою європейцями.
Якби німець почав говорити про «велику німецьку культуру», його відразу б запідозрили у симпатіях до нацистської ідеологіїОля Гнатюк, Варшавський університет
Саме поняття «великої культури», каже дослідниця, несе імперські амбіції. «Якби німець почав говорити про «велику німецьку культуру», його відразу б запідозрили у симпатіях до нацистської ідеології», – пояснює Оля Гнатюк.
«Імперські амбіції є невід’ємною частиною російської ідентичності. І чим швидше це усвідомлять дослідники Росії у західних університетах, тим безпечнішим буде майбутнє цих країн», – сказала Оля Гнатюк, виступаючи у четвер, 30 червня, на семінарі, присвяченому питанням деколонізації Східноєвропейських досліджень. Серію розмов на цю тему організував Кембриджський інститут українознавчих досліджень та Українське товариство Кембриджського університету.
На її думку, потрібне переосмислення російської історії, якого не відбулося протягом останніх 30 років з часу розвалу Радянського Союзу, коли сов’єтологи перекваліфікувалися на спеціалістів з Росії та Східної Європи. Але при цьому мало хто з них міг критично поглянути на історію Росії, на ідеологію, що панувала перед комунізмом, чи після нього.
До Росії не застосовували підходи, за якими вивчали інші європейські імперії. «Міф про спільне походження трьох східнослов’янських народів – росіян, українців та білорусів, який є частиною російського імперського міфу, має вивчатися так само, як і німецький міф про Велику Римську імперію. Геноцидний характер розширення рсійської імперії – з XVIII століття і донині – має вивчатися, з використанням того самого інструментарію, який використовується в інших дослідженнях геноциду. Це можливо. І найкращий час цим зайнятися», – сказала українсько-польська дослідниця.
У російських ЗМІ, як державних, так і опозиційних та закордонних інтерв’ю Піотровського широко цитувалося та обговорювалося. Але в західних виданнях відверті зізнання директора «Ермітажу» пройшли практично непоміченими.
У Лос-Анджелесі збирають кошти для українських військових ЛГБТK
ЛГБТK+ спільнота американського Лос-Анджелеса спільно з організацією Stand with Ukraine Foundation збирає кошти для українських військових ЛГБТK+. Таким чином каліфорнійці підтримують українських героїв, які вийшли захистити Батьківщину на полі бою. До акції долучились більше дванадцяти малих і середніх підприємств.
Це один із найвідоміших районів округу Лос-Анджелес Вест-Голівуд. 40 відсотків населення Вест Голівуду- представники ЛГБТK+. У районі захищають права рівності і дотримуються толерантності. Коли ж тут дізнались про українських військових ЛГБТK+ – вирішили негайно допомогти. Разом із українськими волонтерами організували фандрейзинг толерантності.
“Ми хочемо сказати їм, що вони не самі. Я сам ветеран, армійський бойовий медик, тому я вирішив, що нам потрібно щось зробити”, - пояснює Шон Балентайн, співорганізатор акції.
Частина ЛГБТK+ спільноти в лавах української армії носить нашивки на формі із зображенням єдинорога. Історія символу бере початок ще з 2015 року. Таким чином українські геї показували, що, попри стереотипи, вони воюють в АТО. Доєднались представники меншин до українського війська і після російського вторгнення 24 лютого. Сміливість українських військових ЛГБТK+ вразила громаду у Вест Голівуді.
“Нечасто 12 барів і ресторанів об'єднуються для спільної мети. Минулого разу таке було після стрілянини в Орландо, яка була більше десяти років тому. Тому чудово згуртувати всіх разом для цієї справи. Ви знаєте, що війна все ще триває, і це нагадує, що українцям все ще потрібна допомога”,- каже Тревор Лопайля, співорганізатор акції.
Посеред колоритних вулиць Вест Голівуда волонтери організації Stand with Ukraine Foundation розставили намети, де продавали товари з українською символікою.
“Ми у трьох палатках в цьому невеличкому районі продаємо футболки, браслети і люди можуть дізнатись що відбувається в Україні і підтримати”, - розповідає Алекс, волонтер організації Stand with Ukraine Foundation, співорганізатор акції.
Біля наметів швидко утворювалися черги.
“Я побачив кольори України і вирішив зробити пожертву і придбати футболку, тому що я вважаю, що те, що відбувається в усьому світі та в Україні, є жахливим і Америка надто розслаблена щодо цього”, - ділиться своїми думками мешканець району Вест Голівуд.
Аби залучити більше покупців, місцеві ресторани погодились усім клієнтам, які купили українські браслети, зробити знижки на їжу та напої. Такий браслет придбав і місцевий мешканець Нік, або ж Микола - американець українського походження.
“Путін намагається знищити країну, яка має серце і душу, і це неприйнятно. Я хочу зробити все можливе, щоб підтримати цю справу”,- пояснює Нік.
Усі виручені кошти будуть передані українському ЛГБТK+-батальйону, існування якого є великим кроком до толерантності в українському суспільстві, кажуть представники ЛГБТK+ США.
“Коли я служив в армії у нас діяло правило: “не питають, то не кажи”- навіть як американський солдат я не міг сказати, що я гей. Тепер коли я бачу, що на формі українців є нашивка єдинорога, то це багато говорить про рівноправність у світі та проблеми прав людини”,- говорить Шон Балентайн, співорганізатор акції.
Дивіться також: ЛГБТК+ спільнота Лос-Анджелеса збирає кошти для українських ЛГБТК+ військових. Відео
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