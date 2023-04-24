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- Голос Америки
США прояснили позицію щодо України в НАТО: “Спочатку треба дати відсіч російській агресії”
Сполучені Штати підтримують політику НАТО щодо “відкритих дверей”, але в питанні вступу України до Альянсу, пояснюють, що пріоритет нині - відбити атаки Росії. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
“Нічого не змінилося в питанні нашої підтримки політики відкритих дверей для НАТО. З цього приводу нічого не змінилося. Ми продовжуємо підтримувати відкриті двері для НАТО. Але ми також заявляли, що будь-яка розмова про вступ до Альянсу має бути розмовою між відповідною країною і самим Альянсом”, - заявив Кірбі.
На питання, чи Україна покращила критерії, які має виконати для вступу в НАТО, посадовець Білого дому відповів:
“Зараз ми зосереджені на тому, щоб Україна могла дати відсіч російській агресії. Що вони можуть бути успішними на полі бою, щоб президент Зеленський, коли і якщо він буде готовий до переговорів, щоб він міг досягти успіху за столом. На цьому ми зараз зосереджуємо увагу. Хай генеральний секретар НАТО говорить від імені самого альянсу”.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в Альянсі. При цьому зауважив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.
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- Голос Америки
Всесвітня продовольча програма ООН готова допомогти ЄС перемістити надлишок українського зерна
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) висловила готовність допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна, що руйнує ринки Східної Європи, і доставити його до країн, які цього найбільше потребують, цитує директора глобального офісу ВПП у Брюсселі і Берліні Мартіна Фріка видання POLITICO.
Представники Європейської комісії зустрілися в неділю з представниками п’яти країн Східної Європи, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення питання збільшення поставок українського зерна та інших харчових продуктів після того, як Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили заборону на їх імпорт.
«Доставка зерна найбіднішим людям у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми транспортуємо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською комісією та державами-членами, щоб знайти рішення», — сказав Фрік у коментарях електронною поштою.
«Потреба Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) є значною, і ми маємо досвід роботи зі складною логістикою переміщення великих обсягів до країн, які цього потребують», — сказав він.
Коментарі Фріка прозвучали напередодні засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства у вівторок, де п’ять країн - Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина та Румунія - винесуть пропозицію щодо закупівлі українського зерна ЄС у співпраці з ВПП і його транспортування до «третіх країн, які спочатку отримували ці вантажі з України і покладалися на них».
ВПП вже постачає продукти харчування, експортовані з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи, угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дозволяє обмежені поставки.
Напередодні Росія заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден після 18 травня. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня має зустрітися з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку, для обговорення шляхів збереження Чорноморської зернової ініціативи.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Країни «Групи семи» (G7) закликали в неділю до «подовження, повної реалізації та розширення» угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, заявили міністри сільського господарства групи у спільному комюніке, яке цитує агентство Reuters.
«Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу та підтверджуємо нашу прихильність діяти на знак солідарності та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від використання Росією продовольства як зброї», — йдеться у комюніке, оприлюдненому за результатами дводенної зустрічі в Міядзакі, Японія.
- Голос Америки
Росія впивається своєю культурою брехні та традицією дипломатії заручників - Елізабет Вілан
«Я тут, щоб сказати Росії: звільніть Пола Вілана», — сказала Елізабет Вілан, сестра Пола, у виступі перед засіданням Ради Безпеки ООН, на якому головує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
«Пол не вчинив злочину, але злочин було скоєно проти нього», — сказала Вілан звертаючись до преси разом з послами США, Ірландії та Канади в ООН.
«Я вже не знаю, як виглядає мій брат. Зображення, які ми бачимо на телебаченні та в новинах, це життя Пола Вілана, яким він жив до того, як його взяли в полон. З моменту суду над ним, майже три роки нікому не дозволяли фотографувати його», – сказала Вілан.
«Пол був директором з корпоративної безпеки. У нього була робота, яку він любив... життя, повне надії та можливостей. Все те, що у нього відібрала Росія, країна, яка впивається своєю культурою брехні, своєю традицією дипломатії заручників», – сказала вона.
Вілан додала, що один із способів долучитися до ефективної багатосторонності — це протистояти тим країнам, які вдаються до дипломатії заручників.
Крім того, Вілан згадала справу Евана Ґершковича, американського журналіста, якого Росія незаконно затримала за звинуваченнями у шпигунстві – за тими же звинуваченнями, за якими її брата засудили в Росії до 16 років ув’язнення.
У неділю Росія звинуватила США у відмові російським журналістам у візах для висвітлення головування міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, пообіцявши, що Москва «не забуде і не пробачить» цього питання. В Державному департаменту поки не прокоментували цю ситуацію.
Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у своєму виступі перед засіданням Ради Безпеки сказала, що головування Росії на засіданні неможливо ігнорувати.
«Росія, яка скликала сьогоднішню зустріч, вторглася до сусідів в Україні та вдарила в саме серце Статуту ООН. І Росія знову і знову порушує універсальні права людини та фундаментальні свободи як за межами, так і всередині своїх кордонів – це включає довільне затримання політичних активістів, журналістів та лідерів опозиції, а також неправомірне затримання американських громадян», – сказала вона.
Посолка додала, що США не зупиняться, не заспокояться і не пом’якшать позицію, доки Пол, Еван і всі заручники та незаконно затримані американці не будуть повернуті цілими та неушкодженими.
Як раніше повідомляв Голос Америки, напередодні головування РФ на засіданні Ради Безпеки ООН усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії Росії в Україні.
Заяву озвучив Олоф Скоог, представник Європейського Союзу в ООН: «Я тут разом із 27 послами Європейського Союзу. Ми хочемо зробити заяву щодо дебатів, які розпочнуться в Раді Безпеки. Росія намагається зобразити себе захисником статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути дальшим від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд, куди не глянь, Росія зневажає».
На завершення свого головування в Раді Безпеки ООН у квітні Росія ініціювала засідання, щоб «висвітлити принципи Статуту ООН». Щомісяця головування Ради Безпеки змінюється між 15 членами.
- Петсі Відакусвара
- Голос Америки
Білий дім: Очікуємо наступу росіян на деяких ділянках в Україні
З покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох ділянках воєнних дій, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки. За його словами, Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.
“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, - розповів Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
“Ми розвиваємо потужності, які надаємо Україні”, - додав він.
Кірбі перелічив потреби ЗСУ на сьогодні, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.
“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, - розповів представник Білого дому.
Раніше Голос Америки зібрав експертні оцінки, яким може бути контрнаступ українських Збройних сил. За їхніми оцінками, повернення Криму може бути одним з пріоритетів Києва.
Генпрокурор України: Немає юридичної проблеми із конфіскацією суверенних російських активів
Конфіскація суверенних активів Росії залишається питанням політичної волі, для цього немає юридичних перепон - наголосив генеральний прокурор Андрій Костін в інтервʼю Голосу Америки.
«Головна мета – конфіскація суверенних активів Росії і тут питання про політичну мужність. Немає проблеми юридичної із цим, щоб це зробити», - наголошує генеральний прокурор.
На думку Андрія Костіна, ордер на арешт президента Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, міг би полегшити процес конфіскації суверенних російських активів з політичної точки зору. «Один важливий наслідок ордера на арешт Путіна – коли голова держави є офіційно підозрюваним у скоєнні воєнного злочину, з політичної точки зору для багатьох країн має бути легше, наприклад, конфіскувати суверенні активи держави-агресора, яка підозрюється у скоєнні воєнних злочинів», - говорить Костін. Він наголошує, що юридично ці елементи не пов’язані, але політично ордер на арешт Путіна надає більше впевненості, що «треба вже конфіскувати ці кошти, щоб компенсувати всю ту шкоду, яку заподіяла агресивна війна». Він додає, що з «юридичної точки зору, це нескладно».
Головна мета – конфіскація суверенних активів Росії і тут також питання про політичну мужність. Немає проблеми юридичної із цим, щоб це зробитиАндрій Костін
Генпрокурор України наголошує, що перший успішний випадок конфіскацій приватних російських активів - грошей підсанкційних російських олігархів, коли конфісковані гроші було передано Україні на відбудову – у США. «Наші партнери в Міністерстві юстиції [США, - ГА] працюють і над іншими кейсами. Поки не можемо говорити в деталях, але робота йде. Є певний кейс в Канаді. Канадські партнери раніше всіх прийняли відповідне законодавство. Це стосується саме приватних коштів. Що стосується Європейського Союзу - там розроблений проект певних документів саме рівня Євросоюзу», - говорить Костін.
За словами генерального прокурора України, лідерів країн не мусять зупиняти політичні ризики у питанні конфіскації суверенних активів: «Коли ми чуємо від наших партнерів дуже обережне «знаєте, це як відкрити ящик Пандори». Цей ящик вже й так відкритий Путіним так, що ми всі разом його не можемо закрити. Треба щось більше робити, не прикриватись за… приховувати свою мужність за імунітетом, приховувати суверенні активи за політичними ризиками».
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення, російські військові вчинили більше 80 тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні. Про це Костін заявив американським законодавцям 19 квітня. Саме його офіс займається притягненням російських воєнних злочинців до відповідальності.
Під час візиту у Вашингтон генпрокурор України поговорив із журналістом української служби Голосу Америки Олексієм Коваленком про те, як має виглядати «належний трибунал» за злочин агресії для Путіна, що потрібно робити лідерам інших країн заради повернення незаконно депортованих українських дітей та як конфіскують російські активи.
Костін наголошує: питання тиску на Путіна задля повернення незаконно депортованих дітей, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, а також конфіскація російського майна залежать перш за все від політичної мужності країн. Кожне спілкування з Путіним від будь-кого має починатись: «Путін, поверни українських дітей», говорить генпрокурор України.
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