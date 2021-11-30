НАТО: агресія проти України матиме серйозні економічні та політичні наслідки для Росії

"Ми єдині в нашій меті - стримати Росію від будь-яких подальших агресивних дій", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на брифінгу за результатами першого дня засідань міністрів закордонних справ НАТО в Ризі.

Столтенберґ високо оцінив "стриману реакцію України на провокації" і зауважив, що ситуація в Україні та навколо неї швидко змінюється і залишається непередбачуваною.

Від імені НАТО Столтенберґ закликав Росію до прозорості, деескалації та зменшення напруги а також попередив про наслідки можливої агресії.

"Будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме високу ціну і матиме серйозні економічні та політичні наслідки для Росії", - наголосив посадовець.

Столтенберґ додав, що серед можливих дій у відповідь на аргесію Росії щодо України можуть бути застосовані економічні та фінансові санкції, політичні дії. Він запевнив - НАТО продовжує надавати Україні політичну та практичну підтримку.

Необхідно брати до уваги можливість, що Росія знову захоче використати силу

Коментуючи рішення Альянсу активізувати Кризовий механізм відповіді НАТО, Столтенберґ заявив що механізм дозволить НАТО краще координувати відповідь на можливі загрози а також є виявом рішучості НАТО. "Необхідно брати до уваги можливість, що Росія знову захоче використати силу", - додав він.

"Міністри чітко зазначили, що не повинно бути непорозумінь, або недооцінки рішучості НАТО, - заявив посадовець. - Ми разом готові захищати всіх союзників, продовжуємо оцінювати ситуацію і забезпечувати наявність всіх необхідних планів".

30 листопада - 1 грудня в Ризі триває засідання міністрів закордонних справ НАТО. В середу у засіданні також візьмуть участь міністри закордонних справ України та Грузії.

Росія відкидає звинувачення в ескалації.

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