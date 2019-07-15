"Останній шанс" Росії зберегти договір про ракети, - НАТО

У НАТО закликали Росію використати “останній шанс”, аби зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). “В іншому випадку Москва буде нести одноосібну відповідальність за наслідки”, – заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він відзначив, що відмова від договору ставить під загрозу безпеку Європи та всього світу.

В іншому випадку Москва буде нести одноосібну відповідальність за наслідки.

​Столтенберг попередив, що Росія вже розробляла нову ядерну ракетну систему середньої дальності і навіть розмістила її. Де саме – очільник НАТО не повідомив. За його словами, у зоні ураження ракети розташовані Берлін, Франкфурт і Мюнхен.

Першими про вихід з ДРСМД на початку цього року оголосили Сполучені Штати. Американська сторона заявила, що Росія порушила умови договору і продовжує розробляти заборонене озброєння. В якості прикладу навели крилату ракету 9М729.

Москва звинувачення спростувала, але також оголосила про вихід з ДРСМД. 3 липня Президент Росії Володимир Путін офіційно підписав закон про припинення виконування Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Раніше у НАТО заявили, що на початку серпня оголосять про можливі заходи у відповідь після припинення дії договору. Але про розміщення американських ядерних ракет у Європі не йдеться.

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності було укладено між США та СРСР у 1987 році. Завдяки документу вдалося ліквідувати крилаті та балістичні ракети, які здатні вражати цілі на відстані від 500 до 5500 км.

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