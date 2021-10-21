Міністри оборони НАТО обговорять відносини з Росією, ситуацію в Афганістані

Міністр оборони США Ллойд Остін перебуває в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони НАТО, де обговорюватиметься ситуація в Афганістані, напруга у відносинах з Росією та розвиток технологій, пише Карла Бабб в статті для "Голосу Америки".

"Я тут, щоб допомогти просувати військову адаптацію НАТО і забезпечити готовність Альянсу до майбутніх викликів", - написав Остін у Twitter у середу з Брюсселя.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що міністри оборони обговорять необхідні кроки, щоб Афганістан не став прихистком для терористів а також, щоб евакуйовані афганці могли переселитись до країн-членів НАТО і не залишались в транзитних центрах.

"Найбільш нагальна роль НАТО, яку не можна відкладати - це переселення афганців, які з нами працювали, - сказав Столтенберг журналістам перед засіданням міністрів. - Союзники по НАТО та партнери змогли забрати з Афганістану 120 000 осіб, багато з яких афганці. І ми, союзники та партнери, ще працюємо над вивезенням більшої кількості людей".

До Бельгії Остін прибув з Румунії, де він заявив в середу про готовність адміністрації Байдена зміцнити євроатлантичні зв'язки і посилювати східний фланг НАТО.

В Румунії на ротаційній основі перебувають більше 1000 американських військових, з метою підтримки безпеки в Чорноморському регіоні.

Перед візитом до Румунії Остін відвідав Україну та Грузію - дві країни, які прагнуть увійти до НАТО і частини яких окупувала Росія та підтримувані Росією сили.

Між Росією та Альянсом зросла напруга після того, як Росія оголосила в понеділок, що вона закриває роботу свого постійного представництва при НАТО у відповідь на те, що НАТО вислало 8 росіян цього місяця.

У виступі в Києві у вівторок Остін назвав Росію "перепоною" для мирного врегулювання війни на сході України.

"Ми знову закилкаємо Росію припинити окупацію Криму, припинити продовжувати війну на сході України і припинити дестабілізаційні дії в Чорному морі та вздовж українського кордону", - заявив Остін.

Раніше цього року поблизу російського кордону накопичилось більше військ ніж за за час з 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Ця кількість після навчань зменшилась.

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