В НАТО закликають готуватись до довгої війни, реагують на трагедію в Броварах

Путін готується до довгої війни, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в середу. В своїй вступній промові на зустрічі очільників оборонних відомств Альянсу в Брюсселі Джоане закликав НАТО готуватись до тривалої війни і запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

"Як зауважував генеральний секретар [НАТО Єнс] Столтенберг, небезпечно недооцінювати Росію. Путін готується до довгої війни. Він вже мобілізував понад 200000 додаткових військових, більшість з яких проходить тренування. Він нарощує російське військове виробництво та отримує більше зброї від інших авторитарних режимів, включно з Іраном. - каже Джоане. - Але, мабуть, найважливіше, що ми не бачимо ознак того, що цілі Путіна змінились. Тож ми маємо бути готові до довготривалого протистояння. 2023 буде складним роком і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".

Мета Путіна у війні - захопити контроль над Україною і забрати свободу людей, каже Джоане. Але, каже Джоане, Путін прорахувався в тому, що він недооцінив хоробрість українців, збройних сил та керівництва, єдність та солідарність України, реакцію країн НАТО.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер відзначив - війна може завершитись сьогодні, якщо Путін вирішить її зупинити, але поки війна триває, НАТО продовжить підтримувати Україну.

Бауер відреагував на авіакатастрофу в Броварах. 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та багатоквартирним будинком в результаті падіння гелікоптера щонайменше 14 людей загинуло, згідно з інформацією української влади. В Офісі генпрокурора та в МВС заявили, що причини падіння гвинтокрила невідомі, розглядаються різні версії, їх встановлюють слідчі. На борту були керівники МВС.

"Хоча причина інциденту не з'ясована, це ще одне різке нагадування безглуздого руйнування та надзвичайного горя, які приносить ця війна", - заявив Бауер.

В середу та четвер в Брюсселі відбувається засідання посадовців НАТО. Окрему сесію буде присвячено ситуації в Україні. До учасників засідання звернеться головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, йдеться на сайті Альянсу.