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- Голос Америки
В НАТО закликають готуватись до довгої війни, реагують на трагедію в Броварах
Путін готується до довгої війни, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в середу. В своїй вступній промові на зустрічі очільників оборонних відомств Альянсу в Брюсселі Джоане закликав НАТО готуватись до тривалої війни і запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.
"Як зауважував генеральний секретар [НАТО Єнс] Столтенберг, небезпечно недооцінювати Росію. Путін готується до довгої війни. Він вже мобілізував понад 200000 додаткових військових, більшість з яких проходить тренування. Він нарощує російське військове виробництво та отримує більше зброї від інших авторитарних режимів, включно з Іраном. - каже Джоане. - Але, мабуть, найважливіше, що ми не бачимо ознак того, що цілі Путіна змінились. Тож ми маємо бути готові до довготривалого протистояння. 2023 буде складним роком і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".
Мета Путіна у війні - захопити контроль над Україною і забрати свободу людей, каже Джоане. Але, каже Джоане, Путін прорахувався в тому, що він недооцінив хоробрість українців, збройних сил та керівництва, єдність та солідарність України, реакцію країн НАТО.
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер відзначив - війна може завершитись сьогодні, якщо Путін вирішить її зупинити, але поки війна триває, НАТО продовжить підтримувати Україну.
Бауер відреагував на авіакатастрофу в Броварах. 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та багатоквартирним будинком в результаті падіння гелікоптера щонайменше 14 людей загинуло, згідно з інформацією української влади. В Офісі генпрокурора та в МВС заявили, що причини падіння гвинтокрила невідомі, розглядаються різні версії, їх встановлюють слідчі. На борту були керівники МВС.
"Хоча причина інциденту не з'ясована, це ще одне різке нагадування безглуздого руйнування та надзвичайного горя, які приносить ця війна", - заявив Бауер.
В середу та четвер в Брюсселі відбувається засідання посадовців НАТО. Окрему сесію буде присвячено ситуації в Україні. До учасників засідання звернеться головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, йдеться на сайті Альянсу.
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«Для нас це трагедія», – Олена Зеленська в Давосі про аварію гелікоптера в Броварах. Відео
«Я особисто дуже добре знала пана міністра і для мене це ще й важкий особистий удар сьогодні», – перша леді України Олена Зеленська в Давосі прокоментувала аварію гелікоптера в Броварах Київської області.
- Голос Америки
США надають Україні зброю із запасів в Ізраїлі - медіа
Сполучені Штати передали для використання в Україні американські боєприпаси, що зберігаються в Ізраїлі, й планують надіслати більше найближчим часом. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяви представників США та Ізраїлю.
Американський високопосадовець заявив телеканалу, що вони перемістили "деякі" з 300 тисяч 155-міліметрових снарядів, які США та Ізраїль погодилися передати, і що планується перемістити решту в найближчі тижні.
Речник Армії оборони Ізраїлю Річард Гехт заявив CNN, що американці повідомили ізраїльтян деякий час тому, що вони передають боєприпаси. Гехт сказав, що боєприпаси належать США, тому їхнє переміщення є рішенням американців і що їм на це не потрібен дозвіл Ізраїлю.
Напередодні видання The New York Times повідомило, спершу ізраїльські офіційні особи висловлювали "занепокоєння" щодо того, що таким чином "вони можуть бути причетними до озброєння України". Газета також пояснювала, що запаси американської зброї в Ізраїлі призначені для можливості використання в конфліктах на Близькому Сході або для використання Ізраїлем у надзвичайних ситуаціях.
Раніше Голос Америки повідомляв, що заяви міністра закордонних справ Ізраїлю у Києві та Вашингтоні зрозуміли так, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.
Як пише NYT, оскільки запаси в Сполучених Штатах обмежені, а американські виробники зброї ще не в змозі встигати за темпами бойових дій України, Пентагон звернувся також до Південної Кореї, щоб купити боєприпаси там.
Як Starlink допомагає українським військовим та пересічним громадянам України. Відео
Супутниковий зв'язок Starlink Ілона Маска від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став ключем до опору України. В умовах відсутності наземної інфраструктури Старлінк забезпечує високошвидкісне підключення до Інтернету десяткам тисячам як військових та і пересічним громадянам України.
Світ - "в жалюгідному стані", заявив генсек ООН в Давосі
Світ перебуває в «жалюгідному стані» через безліч «взаємопов’язаних» викликів, включаючи зміну клімату та війну Росії в Україні, які «нагромаджуються, як автомобілі в аварії ланцюгової реакції», – заявив глава ООН на Всесвітньому економічному форумі у середу.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив зі своїм невтішним посланням на другий день елітного зібрання світових лідерів і керівників компаній на швейцарському гірськолижному курорті Давос. Засідання затьмарила новина про аварію гелікоптера в Україні, в результаті якої загинули 18 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ України та інші посадовці.
Президент Форуму Борге Бренде оголосив 15 секунд мовчання, а перша леді України Олена Зеленська витерла сльози з очей, назвавши це «ще одним дуже сумним днем», а потім сказала присутнім, що «ми також можемо змінити цю негативну ситуацію на краще».
Президент України Володимир Зеленський має виступити на зібранні через відеозв’язок, а українська делегація, до складу якої входить його дружина, звертається з запитом про додаткову допомогу, зокрема зброї, від міжнародних союзників для боротьби з Росією. Перед Зеленським виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц, на якого тиснуть в міжнародній спільноті, щоб надіслати танки на допомогу Україні. Він єдиний лідер Групи семи, який відвідує Давос.
Гутерріш сказав, що найширші геополітичні розбіжності та недовіра підривають зусилля з вирішення глобальних проблем, які також включають посилення нерівності, кризу вартості життя, спричинену стрімкою інфляцією, та енергетичну кризу, тривалі наслідки COVID -19, збої в каналах постачання тощо.
Він назвав зміну клімату «екзистенційним викликом» і сказав, що глобальне зобов’язання обмежити підвищення температури на Землі до 1,5 градуса за Цельсієм «майже зникне».
Гутерріш, який активно виступає за подолання зміни клімату, посилався на нещодавнє дослідження, яке виявило, що вчені Exxon Mobil зробили надзвичайно точні прогнози щодо наслідків зміни клімату ще в 1970-х роках, навіть коли компанія публічно засумнівався в реальності потепління.
“Минулого тижня ми дізналися, що певні виробники викопного палива у 1970-х роках повністю усвідомлювали, що їхній основний продукт випікає нашу планету, — сказав він у своїй промові. - Дехто з Big Oil продав велику брехню».
Критики поставили під сумнів вплив чотириденної зустрічі, на якій політики, генеральні директори та інші лідери обговорюють проблеми світу — і укладають домовленості — але конкретні дії важче виміряти. Екологи, наприклад, різко критикують приватні літаки, що викидають вуглекислий газ, які доправляють великі пороми на подію, яка надає пріоритет боротьбі зі зміною клімату.
В другий день форуму урядовці, корпоративні титани, науковці та активісти відвідали десятки панельних сесій на теми, що охоплювали метавсесвіт, екологію та штучний інтелект.
Україна займає центральне місце, коли наближається річниця війни, і Зеленська закликала присутніх робити більше, щоб допомогти її країні в той час, коли вторгнення Росії призводить до смерті дітей, а світ бореться за продовольчу безпеку.
Катастрофа стала ще однією трагедією, після того, як минулими вихідними російський ракетний удар влучив у житловий будинок у південно-східному українському місті Дніпро, убивши десятки людей під час однієї з найбільш смертоносних атак за останні місяці.
Україна отримує додаткову міжнародну підтримку: прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у вівторок, що Нідерланди планують «приєднатися» до зусиль США та Німеччини щодо підготовки та озброєння України передовими системами захисту Patriot.
Німецький уряд зіткнувся зі зростаючим тиском, щоб зробити ще один значний крок вперед у військовій допомозі Україні і погодитись на поставку бойових танків Leopard 2. Цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін планує відвідати Берлін, а потім провести зустріч союзників на авіабазі Рамштайн у західній Німеччині.
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