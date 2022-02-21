Генсек НАТО: Москва намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії визнати самопроголошені так звані Донецьку та Луганську народні республіки. Про це йдеться в його офіційний заяві.

«Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, а також зусилля щодо врегулювання конфлікту. Окрім того, це порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія», - заявив Столтенберг.

За словами Генсека, у 2015 році Рада Безпеки ООН, до складу якої входить Росія, підтвердила повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Донецьк і Луганськ входять до складу України.

«Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну», – додав він у своїй заяві.

Союзники наполегливо закликають Росію вибрати шлях дипломатії та негайно зупинити масове нарощування військ на кордоні з Україною

У той же час Столтенберг ще раз наголосив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Окрім того, за його словами союзники наполегливо закликають Росію вибрати шлях дипломатії, негайно зупинити масове нарощування військ на кордоні з Україною, а також вивести свої сили з України, відповідно до міжнародних обов’язків та зобов’язань Росії.

Нагадаємо, у понеділок президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету так званих "республік", які підтримує Кремль.

Як відзначає сайт президента Росії, Путін заключив з очільниками "республік" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.