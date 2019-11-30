На саміті НАТО Трамп зустрінеться з Меркель та Макроном

Ми захищаємо Європу, але лише 8 з 28 країн-членів НАТО витрачають 2% ВВП на оборону

Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном у кулуарах саміту НАТО наступного тижня у Лондоні.

Саміт припадає на критичний момент для 29-членів військового альянсу, який потерпає через скарги Трампа на те, що занадто багато членів НАТО витрачають занадто мало на оборону.

У серпні президент США заявив через Twitter, що "НАТО було надзвичайно несправедливим до Сполучених Штатів". При цьому президент представив ілюстрацію витрат країн-членів НАТО на оборону відносно їх ВВП.

"Ми захищаємо Європу, але лише 8 з 28 країн-членів НАТО (Альянс загалом має 29 країн-членів - прим. ГА) витрачають 2% ВВП на оборону (даний орієнтир було визначено Альянсом - прим. ГА). США ж витрачають значно, значно більше за. Через мене, ці країни погодились витратити на 100 мільярдів доларів більше - але все одно, це значно менше за те, що вони мають платити за неймовірний військовий захист, який їм надається. Перепрошую!", - також твітував президент США у серпні цього року.

Трамп також запланував зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Саміт запланований на вівторок та середу.

Наразі у Трампа немає запланованих зустрічей з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, господарем саміту. У Великобританії проводяться парламентські вибори 12 грудня.Джонсон сказав, що не хоче, щоб "люблячі союзники" брали участь у політиці Великобританії.

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