Близько 5 тисяч нацгвардійців охоронятимуть Вашингтон у березні - через побоювання повторення насильства

Поліція столиці США звернулась до Пентагону з проханням виділити 4900 військових для охорони міста у березні. Причиною називають нову загрозу насильства. Про це повідомив Роберт Сейлассис (Robert Salesses - англ.), виконувач обов'язків помічника глави Пентагону з питань національної оборони та глобальної безпеки США.

Водночас про те, що послідовники праворадикального руху QAnon можуть повернутися у столицю 4-го березня з масовими акціями протесту, повідомив конгресмен Адам Сміт, голова комітету з питань збройних сил Палати представників.

“Деякі з цих людей так вирішили, тому що 75 років тому інавгурація президента відбувалась 4-го березня. Чому це актуально сьогодні, тільки Богу відомо, але тепер вони вважають, що напевне нам треба знову зібратися і штурмувати Капітолій 4-го березня. Ця ідея циркулює в Інтернет-мережах”, - ці слова конгресмена Сміта цитує канал CNN .

Конгресмен при цьому зауважив, що конкретних заворушень вони не очікують 4 березня, мова лише йде про стурбованість щодо дати.

За даними Пентагону, цифра 4900 складалась на основі досвіду подібних місій нацгвардійців.

“Ця кількість формувалась на основі різних місій, які члени Національної гвардії мали б нести - сили реагування, охорона по периметру, безпека, і подібні місії”, - зазначив Роберт Сейлассис, виконувач обов'язків помічника глави Пентагону з питань національної оборони та глобальної безпеки США.

“Ми зараз намагаємось визначити з Поліцією Капітолію США правильний рівень безпеки, якого вони потребують від Національної гвардії”, - додав він.

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