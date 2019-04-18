США та ЄБРР нагадали, що міжнародна спільнота підтримувала націоналізацію Приватбанку

Рішення про націоналізацію Приватбанку було підтримано міжнародною спільнотою. Це в своїй заяві у четвер підкреслило Посольство США в Україні. "У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України (НБУ) націоналізувати ПриватБанк на вимогу колишніх власників в якості єдиного ефективного методу захисту вкладників банку – українського народу та бізнесу – і стабільності фінансової системи", - йдеться в заяві.

" І хоча для цього необхідно було влити близько 160 млрд. грн. коштів українських платників податків для відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність ПриватБанку, захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни.", - йдеться в заяві. Аналогічну заяву на своєму сайті розмістив також і Європейський банк реконструкції і розвитку.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення на користь Ігоря Коломойського в справі щодо націоналізації Приватбанку. Суд, визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація Приватбанку, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

Коломойський привітав рішення суду, дізнавшись про нього від кореспондента Reuters під час інтерв'ю. "Я виграв", - вигукнув Коломойський.

Коментуючи рішення суду у Twitter аналітик американського аналітичного центру Атлантична Рада Андерс Аслунд назвав його обурливим і наголосив: "Це рішення не має залишитись".

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