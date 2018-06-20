Науерт: російські бойовики знову провели нерозсудливу ескалацію

Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт заявила про «нерозсудливу ескалацію», яку провели російські бойовики на Донбасі, коли обстріляли ракетами безпілотник ОБСЄ.

«Російські бойовики знову провели нерозсудливу ескалацію, зробивши постріли ракетами класу «земля-повітря» по цивільному безпілотному літальному апарату ОБСЄ на сході України 9 та 15 червня», - повідомила Науерт, посилаючись на звіт ОБСЄ.

«Припиніть залякувати спостережну місію, - закликала вона, наголосивши - Росія має підтримати спостережну місію і її зусилля зі встановлення миру».

У звіті спостережної місії ОБСЄ зазначається, що безпілотник виявив зенітно-ракетний комплекс (9К33 «Оса»), розміщений з порушенням домовленостей стосовно зони відведення - на 2 кілометри на північний захід від Пантелеймонівки – на непідконтрольній урядом території, на 26 кілометрів на північний схід від Донецька.

Після другого пострілу, БПЛА зафіксував ймовірну зенітну установку (ZU-23, 23мм) розташовану поблизу зенітно-ракетного комплексу, з якої також було проведено ряд пострілів у напрямку БПЛА, наголошується в повідомленні.

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