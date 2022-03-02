Навальний закликає росіян не робити вигляд, що вони не бачать російської війни в Україні

Від імені ув’язненого російський активіста Олексія Навального оприлюднено заклик до росіян негайно і масово протестувати проти кривавої російської війни в Україні.



Навальний, якого називають найвідомішим критиком президента Путіна в Росії, став жертвою спроби вбивства російськими спецслужбами із застосуванням нервово-паралітичної отрути, але після лікування в Німеччині повернувся до Москви, де його одразу заарештували.



Ось виклад його поширеного через інтернетні мережі звернення до росіян 2 березня:



«Ми - Росія - хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто зараз нас так назве.



Але нумо хоча б не бути нацією мовчунів. Боягузів, які роблять вигляд, що не помічають агресивної війни, розв’язаної нашим явно збожеволілим царком проти України.

Все має ціну і зараз, навесні 2022 року, цю ціну повинні платити ми. Більше нема кому. Нумо не «бути проти війни». Нумо боротися проти війни

Я не можу, не бажаю і не буду мовчати, дивлячись, як псевдоісторичне марення про події 100-річної давнини стало приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, вбивали росіян.

Двадцяті роки 21 сторіччя, а ми дивимося новини про людей, які горять в танках і розбомблених домах. Дивимося по телевізору найсправжніші погрози почати ядерну війну.



Я з СРСР. Я там народився. І головна фраза звідти - з мого дитинства - «боротьба за мир. Я закликаю всіх виходити на вулиці і боротися за мир.



Путін - це не Росія. І якщо зараз в Росії є те, чим можна пишатися понад усе, то це 6842 людини, яких затримали, бо вони - без жодного заклику - вийшли на вулиці з плакатами «ні війні».



Кажуть, не може закликати на мітинг той, хто на нього не піде і не ризикує бути заарештованим. Я вже у в’язниці, тому мені, здається можна.



Чекати не можна ні дня. Де б ви не були. В Росії, Білорусі чи на іншому боці планети. Виходьте на головну прощу вашого міста кожного буднього дня о 19:00 і 14:00 у вихідні дні і святкові.



Якщо можете проводити марш - робіть на вихідні. Так, в перший день може вийти мало народу. А на другий - ще менше. Але ми повинні, стиснувши зуби і поборовши страх, виходити і вимагати припинення війни.



Кожного заарештованого повинні замінити двоє, які прийдуть. Якщо - для припинення війни ми повинні забити собою в'язниці і автозаки, ми заб’ємо собою в'язниці і автозаки.



Все має ціну і зараз, навесні 2022 року, цю ціну повинні платити ми. Більше нема кому. Нумо не «бути проти війни». Нумо боротися проти війни».