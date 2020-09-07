Олексій Навальний вийшов з коми, - лікарі

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов з коми. Про це повідомили в німецькому шпиталі Charité, в якому перебуває політик.

Пацієнта вивели з медичної коми та відключили від штучної вентиляції легень. Він реагує на слова. Поки що надто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння.

"Пацієнта вивели з медичної коми та відключили від штучної вентиляції легень. Він реагує на слова. Поки що надто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння.

Лікарі залишаються в тісному контакті з дружиною пана Навального. Після консультації з дружиною пацієнта, Charité впевнилось, що рішення оприлюднити деталі стану пацієнта відповідає його побажанням", - йдеться у заяві клініки.

Покращення стану Навального підтвердила також його адвокатка Кіра Ярмиш.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини заявляв, що німецькі фахівці виявили «однозначні» докази отруєння російського опозиційного діяча Олексія Навального нервово-паралітичною отрутою класу «Новічок».

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель повідомила, що звертатиметься до НАТО по консультацію щодо відповідних дій і наголосила, що в цій ситуації «постали дуже важкі питання, на які може і повинен дати відповідь лише російський уряд».

Москва заперечує причетність до того, що сталося з Навальним, і російське Міністерство закордонних справ заявило, що звинувачення Німеччини не підтверджені доказами.

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