ЄС узгодив санкції проти шести росіян та однієї організації за отруєння Навального - ЗМІ

Євросоюз узгодив санкції проти шести росіян та однієї організації за ймовірну причетність до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє DW із посиланням на джерела інформаційних агенцій DPA та AFP.

Йдеться про замороження рахунків і заборону на в'їзд до ЄС, деталі обіцяють повідомити найближчим часом. Російське МЗС раніше пригрозило припинити діалог із Заходом, а один із російських законодавців закликав відповісти дзеркальними обмеженнями, якщо Брюссель накладе санкції.

44-річний Олексій Навальний був евакуйований до Німеччини через два дні після того, як 20 серпня він знепритомнів під час перельоту з сибірського міста Томська до Москви.

У Німеччині заявили, що проведені дослідження виявили у Навального речовину з групи "Новічок". Ці результати підтвердила й Організація із заборони хімічної зброї (ОPCW).

У Кремлі причетність до отруєння відкинули і відзначали, що отруйних речовин в організмі Навального до його вивезення до Берліна виявлено не було.

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