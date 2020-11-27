Російські опозиціонери закликали Євросоюз не визнавати майбутні вибори до Держдуми, накласти санкції на олігархів

Російські опозиціонери, включно із Олексієм Навальним, який зараз відновлюється після отруєння, у п'ятницю взяли участь у дискусії у комітеті з міжнародних справ Європарламенту. Дискусія відбувалась у режимі онлайн в зв'язку з карантинними обмеженнями, повідомляє "Радіо Свобода".

Крім Навального, в дискусії брали участь Володимир Мілов, Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза.

Навальний сказав, що Європейський союз повинен зосередитися на джерелах доходів людей з оточення Володимира Путіна, включно із так званими олігархам

"Російські опозиціонери закликають ЄС припинити лицемірство і припинити жирувати за гроші олігархів", - підсумував дискусію кореспондент Politico Europe Девід Герценгорн (David M. Herszenhorn).

Навальний закликав Євросоюз розробити нову стратегію відносин з Росією. Нинішню влада Росії він назвав «групою злочинців, тимчасово захопила владу». Навальний закликав ЄС не визнавати результати виборів до Держдуми, які пройдуть майбутнього року, у разі якщо до участі в них не допустять всіх охочих. Говорячи про санкції, Навальний сказав, що Європейський Союз повинен зосередитися на джерелах доходів людей з оточення Володимира Путіна, включно із так званими олігархами. Він згадав імена мільярдерів Алішера Усманова, Романа Абрамовича, а також сім'ю Ротенберг як приклад людей, проти яких повинні бути запроваджені санкції.

Метью Рожанськи директор "Інститут Кеннана", коментуючи дискусію відзначив, що у її ході прозвучали аргументи на користь персональних санкцій на противагу "душінню цілої економіки".

Навальний, за інформацією «Франс-Прес», під час виступу також назвав помилковими пошуки політичних мотивів у діях Москви, стверджуючи, що російська еліта просто зацікавлена в грошах.

Якщо Путін такий популярний, чому він боїться вільних виборів?

Володимир Кара-Мурза нагадав про вбивство Бориса Нємцова і, так само як Навальний, наголосив на важливості доступу всіх опозиційних сил до виборів. «Якщо Путін такий популярний, чому він боїться вільних виборів?» - запитав він.

Володимир Мілов зазначив, що у Путіна є проблема з легітимністю: влада Росії стверджує, що Володимира Путіна підтримує більшість жителів країни, проте в реальності це не так. Він повторив тезу Навального про те, що у разі недопуску опозиційних сил до виборів в Росії, вибори не можна вважати легітимними. На думку Мілова, ситуація в Росії схожа на ситуацію в Білорусі, де Олександр Лукашенко також втратив легітимність.

Ілля Яшин заявив, що Путін вкладає великі кошти в пропаганду, спрямовані на Європейський Союз, і прагне корумпувати європейських політиків. Він закликав європейців не розмінювати права людини і демократичні цінності на угоди з Кремлем. Яшин також закликав замінити економічні санкції проти Росії на санкції проти людей з оточення Путіна - і особисто російського президента.

У вересні, після отруєння Навального, Європарламент схвалив резолюцію, в якій поклав відповідальність за замах на політика на російську владу. Депутати закликали до міжнародного розслідування того, що сталося, а також до запровадження санкцій, в тому числі проти героїв розслідувань Фонду боротьби з корупцією, створеного Навальним.

Російська влада офіційно не визнає факт отруєння, а окремі її представники стверджують, що мова йде про провокації країн Заходу. Експерти в Німеччині та інших країнах, а потім і в міжнародній Організації по забороні хімічної зброї прийшли до висновку, що організм Навального піддався впливу отруйної речовини з групи «Новачок», тобто хімічної зброї. Навальний зараз знаходиться у Німеччині, куди у серпні був вивезений на лікування.

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