Досвід для України і НАТО: військові навчання Rapid Trident-2019 більш масштабні

На Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон) 16 вересня розпочалися наймасштабніші в Україні українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident-2019 («Стрімкий тризуб»). Близько 3800 військовослужбовців із 14 країн світу – членів і партнерів НАТО, а це США, Канада, Польща, Велика Британія, Литва, Молдова, Грузія та Україна – протягом двох тижнів спільно відпрацьовуватимуть бойові навики. Цього року вперше у такому вишколі бере участь українська бригада.

Цьогоріч у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2019 на Яворівському полігоні беруть участь близько 3800 військовослужбовців із 14 країн і це ще більш масштабний вишкіл, аніж торік, коли спільно тренувались 2200 військовослужбовців. На полігоні залучено майже 700 одиниць автомобільної техніки і бойових броньованих машин, 4 гелікоптери Мі-8 бригади армійської авіації, що вдвічі більше, аніж у 2018 році.

Розмах навчання вражає військовослужбовців 10-ї гірсько-штурмової бригади. Вони проходять тримісячний вишкіл із військовими інструкторами країн НАТО і, водночас, залучені до командно-штабних навчань Rapid Trident-2019. Відтак вперше українська бригада проходитиме навчання на рівні з військовослужбовцями країн і партнерів НАТО.

Командир бойової машини 10-ї гірсько-штурмової бригади Юрій Гуцуляк зауважує, що попри його бойовий досвід на Донбасі з 2015 року, навчання під керівництвом натовських інструкторів, а також протягом двох тижнів спільно з військовослужбовцями з 14 країн, включно з Україною, лише зробить його професійнішим бійцем.

Нам це все пригодиться у зоні бойових дій

«Те, що співпало навчання, думаю, і наша заслуга. Бо наша бригада бойова і гідна цього. Дуже багато вже дізнався нового, як із мінно-вибухової справи, знешкодження саморобних вибухових пристроїв, із топографії, а ще дуже багато корисного з медицини, бо вона потужна у країнах НАТО. Нам це все пригодиться у зоні бойових дій: індивідуальне злагодження, злагодження відділень, працювали, як в обороні, так і наступі, пройшли злагодження у складі взводів і рот. І все це ще досконаліше, за більшої кількості військовослужбовців із різних країн на Rapid Trident. Після цих навчань ми повертаємось в нову ротацію і виїжджаємо на лінію розмежування», – говорить боєць Юрій Гуцуляк, який пройшов багато гарячих місць на Донбасі.

Власне, його досвід та інших українських військовослужбовців цікавий капітанові Нацгвардії штату Каліфорнія Джейсону Луалину. Він у 2016 році також був на Rapid Trident.

Ми тут, щоб підтримати українців

«Ми тут, щоб підтримати українців. Навчання – це спільний досвід, бачу що українське військо стає кращим. Вони беруть участь в Операції Об’єднаних сил. Навчальний центр розвивається у плані інфраструктури, щодо своїх можливостей. Важливо те, що під час навчань є великий рівень взаємосумісності українських військових і НАТО. Мені дуже цікавий досвід українців», – зауважив капітан армії США Джейсон Луалин.

Під час навчань військовослужбовці спільно виконуватимуть завдання з медичної евакуації, висадки десанту, вправи з бойової стрільби, виконуватимуть завдання з урахуванням досвіду протистояння збройної агресії, загалом гібридним війнам. Діятимуть за підготовленим сценарієм, зокрема відпрацьовуватимуть бойові дії під час водного захоплення території і звільнення населеного пункту від ворога.

Навчання проходитиме у дві фази

«Навчання проходитиме у дві фази: командно-штабна 19–21 вересня. Під час неї будуть відпрацьовуватися питання планування та управління застосування багатонаціональної дивізії і відновлення положення по охороні державного кордону, з використанням системи імітаційного моделювання. І друга, польова фаза – із 24 по 26 вересня, під час якої будуть відпрацьовані спільні дії під час оборони, стабілізації і наступу багатонаціональної бригади у взаємодії з іншими військовими формуваннями з використанням системи MILES», – каже співкерівник навчання від української сторони, полковник Олександр Жакун.

Ми, власне, хочемо досягнути цієї взаємодії, взаємосумісності ЗСУ, США, інших держав-членів НАТО і партнерів

Від України у навчаннях, окрім 10 гірсько-штурмової бригади, беруть участь Національна гвардія, Національна поліція,Прикордонна служба, Управління державної охорони, Служба з надзвичайних ситуацій.

«Rapid Trident-2019 показує напрямок, по якому рухаються сили безпеки України. І ціль, яку вони ставлять, – це взаємосумісність зі Збройними силами НАТО. Ми, власне, хочемо досягнути цієї взаємодії, взаємосумісності ЗСУ, США, інших держав-членів НАТО і партнерів», – говорить співкерівник навчання від американської сторони, полковник Тімоті Клівленд.

Міжнародні навчання – це досвід

Останні 4 роки НАТО запрошує українських військовослужбовців на навчання, які відбуваються в Європі. Сержант ЗСУ Євген Мохтан у серпні побував у німецькому місті Гоенфельс на багатонаціональних навчаннях Combined Resolve-12. Зведений український підрозділ брав участь у вишколі у складі багатонаціональних сил BLUFOR, OPFOR, у штабах батальйону, бригади та дивізії. Євген Мохтан був у складі української групи спостерігачів, яка оцінювала дії підрозділів, згідно з натовськими стандартами. У цих навчаннях взяли участь військовослужбовці з 21 країни.

«Було чому повчитись. Забезпечення на дуже високому рівні, планування, накази, те, як особовий склад командирів реагує і втілює в життя від бригади до останнього солдата. Настільки це швидко, і кожен розуміє свої завдання. Люди всі мотивовані на 100%. Якщо українські інструктори беруть участь у міжнародних навчаннях, передусім, це досвід. Ми маємо можливість подивитись, куди Україні слід йти, як працювати, втілювати досвід», – зауважив сержант Радіо Свобода.

Є певна кількість військовослужбовців, яка не відійшла від старої радянської схеми

На запитання, як реалізувати натовський досвід в українській армії, Євген Мохтан відповів: «Ми намагаємось, але ще нам потрібно багато років, тому що в українській армії небагато, але є, залишалась певна кількість військовослужбовців, яка не відійшла від старої радянської схеми. Ці люди повільно переходять на нову систему і гальмують весь процес. Треба працювати, продовжувати роботу, яка почалась у 2015 році, коли військовослужбовців вчать за стандартами НАТО», – каже сержант ЗСУ.

Rapid Trident-2019 на Яворівському полігоні триватиме 2 тижні. 20 вересня навчання відвідають високі гості.

Rapid Trident стартував в Україні у 1994 році.

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