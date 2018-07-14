Морські піхотинці США та українські військові провели навчання біля окупованого Криму

Взвод резервістів морської піхоти США разом з українськими морськими піхотинцями провели навчання з нападу на уявного ворога. Навчання відбулись в Миколаївській області приблизно за 150 кілометрів від окупованого Росією Кримського півострова. Про це пише військове видання США Stars and Stripes.

Метою навчань було посилити бойову ефективність та рішучість серед 17 країн-союзників та партнерів, які беруть участь в навчаннях «Сі Бріз» цього року.

Анексія Крииму Росією в 2014 році і конфлікт на Сході України призвели до різкого зростаня напруги в регіоні. В четвер Москва попередила, що міжнародні навчання – це «гра з вогнем» в Чорноморськоу регіоні, наголошує видання.

Навчання відбуваються напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Путіним, що запланована на понеділок.

Автоматні черги та мінометні постріли лунали в українському степу, коли військові обох країн забезпечували прикриття вогнем для броньованих українських машин БТР-4, які швидко перевозили піхоту на позиції. Українські піхотинці чимдуж помчали до цілей для відпрацьовування бойових дій з цілями.

Того ж вечора патрулі морських піхотинців США разом з партнерами з України проводили засади у темний час доби, заулчаючи мінометну підсвідку та прилади нічного бачення з обох країн, повідомляє видання.

Відпрацювання нападів у світлий час доби та засад у темний час доби – це наземна частина навчань «Сі Бріз» в районі Чорного моря, основна частина яких відбувається на морі.

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