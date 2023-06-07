США надсилають 2000 нацгвардійців, 100 літаків на безпрецедентні навчання НАТО, покликані стримати Росію

БЕРЛІН. Німеччина готується прийняти найбільші навчання з розгортання авіації в історії НАТО. Навчання продемонструють силу союзникам і потенційним супротивникам, таким як Росія, заявили в середу німецькі та американські посадовці.

У навчаннях Air Defender 23, які розпочнуться наступного тижня, візьмуть участь 10 000 учасників і 250 літаків із 25 країн, які відповідатимуть на симуляцію нападу на країну-члена НАТО. Сполучені Штати направляють 2000 військовослужбовців ВПС США та близько 100 літаків для участі в тренувальних маневрах 12-23 червня.

"Це навчання справді вразить всіх, хто спостерігатиме, — сказала посол США в Німеччині Емі Гутманн. - Це безсумнівно продемонструє готовність і швидкість союзницьких сил швидкого реагування НАТО, — сказала вона журналістам у Берліні.

"Мене здивувало б, якби якийсь із світових лідерів не звернув увагу на це свідчення високого бойового духу Альянсу, його силу", — сказала Гутманн.

"Це включає і пана Путіна", - додала вона, маючи на увазі президента Росії.

Хоча навчання планувалися кілька років, вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року змусило НАТО серйозно підготуватися до можливості нападу на її територію.

У навчаннях також беруть участь Швеція, яка сподівається приєднатися до Альянсу, і Японія.

"Ми показуємо, що територія НАТО є нашою червоною лінією, що ми готові захищати кожен сантиметр цієї території, — сказав генерал-лейтенант Інго Герхарц з ВПС Німеччини, який координує навчання. - Але ми не будемо, наприклад, виконувати рейси в бік Калінінграда. Навчання призначені для захисту".

Калінінград — російський ексклав, розташований на Балтійському морі між Польщею та Литвою. Генерал-лейтенант Майкл А. Лоу, директор Повітряної національної гвардії США, сказав, що навчання виходять за рамки стримування.

"Йдеться про готовність наших сил. Йдеться про координацію не лише всередині НАТО, але й з іншими нашими союзниками та партнерами за межами НАТО", – сказав він.

Лоу сказав, що навчання стануть можливістю для молодих американських авіаторів, багато з яких здебільшого отримали досвід служби на Близькому Сході, налагодити відносини з союзниками в Європі та підготуватися до іншого військового сценарію.

"Тож мова йде про встановлення того, що означає виступати проти великої держави, у змаганні великих держав", — сказав він.

Влада заявила, що навчання призведе до певних збоїв у цивільних рейсах у Європі протягом цього періоду.