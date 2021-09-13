"Запад-2021": оглядачі говорять про ризики для України, на тлі заяв Лукашенка про розміщення російських ЗРК

З 10 вересня тривають російсько-білоруські навчання "Запад-2021", в рамках яких проводяться значні перміщення військ та техніки в регіоні. Також під час навчань прозвучали заяви Олександра Лукашенка про намір придбати значні обсяги зброї у Росії а також розмістити російські ракетні комплекси на кордоні з Україною.

Міжнародні оглядачі та політики коментують навчання і говорять про зменшення суверенітету Білорусі а також загрози для України.

Білоруський опозиціонер Франак Вячорка відреагував на заяви Лукашенка, зроблені в ході навчань, зокрема щодо наміру розмістити російські С-400 на кордоні з Україною.

Такі заяви, на думку опозиційного політика, можуть свідчити, що Лукашенко розглядає кордон з Україною як новий рубіж, а Україну як напрям військового протистояння. Також Вячорка вказує на можливість спільного білорусько-російського військового альянсу проти України.

Про васальну залежність Лукашенка від Путіна заявив в суботу міністр оборони Естонії Калле Лаанет. "Все більш автократична Білорусь, є, поза сумнівом, васалом Кремля ... З іншого боку, Київ твердо протистоїть політиці Москви, яка має однозначну ціль перетворити Україну на такого самого васала", - заявив Лаанет. Він відзначив "величезну кількість" важкої зброї, яка надходить до Білорусі в рамках навчань.

Якщо російські військові "залишаться назавжди, або інтегруються на постійній основі", це стане "червоним прапорцем" для західних військових, заявив посадовець західної розвідки в коментарі FT. У виданні підкреслюють, що цьогорічні навчання "Запад-2021" відбуваться після значного нагромадженя російських військ на кордоні з Україною декілька місяців тому.

Можливо це стане "червоним прапорцем", але західні військові не побачать в цьому перетин "червоної лінії", вважає дослідник корпорації RAND Вільям Кортні.

У своїй статті для The Hill, Кортні заявляє, що метою навчань може бути приховати військовий виступ проти України, але і вказує на можливе пранення Росії використати навчання, щоб збільшити вплив у Білорусі.

Експерт порівнює "Запад-2021" з подіями 40-річної давнини, коли Росія використовувала подібні навчання "Запад-1981", наймасштабніші за часів СРСР, для тиску на Польщу з метою примусити польський уряд вжити кроків проти опозиції в країні.

Раніше, реагуючи на повідомлення про відправлення РФ до Білорусі винищувачів С-30СМ, британський економіст, експерт з питань України та Росії Тімоті Еш відзначив, що Україна має "ризик на північному фронті".

"Росія повідомила про відправку винищувачів до Білорусі для захисту її кордонів. Тож реалізовується план дій, Путін перебирає контроль над Білоруссю. Суверенітет Білорусі підточено. А що Захід? Імовірно нічого не робитиме, але Україна тепер має ризик на північному фронті", - заявив Еш.

В статті використано матеріали FT, The Hill.

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