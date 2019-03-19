США прокоментували відставку Назарбаєва, чекають виборів у Казахстані

Сполучені Штати Америки вітають дотримання конституційного процесу в Казахстані та впорядковані вибори. Про це у Державному департаменті США повідомили "Голосу Америки", коментуючи заяву президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Назарбаєв раніше заявив про відмову від повноважень голови держави.

У Держдепі США відзначили, що Назарбаєв здійснив історичний візит до Білого дому у 2018-му році у ході якого було укладено декілька стратегічних економічних та безпекових угод, які зблизили США та Казахстан.

У Державному департаменті США також заявили, що готові до роботи із виконуючим обов'язки президента Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим.

У телевізійному звернення у вівторок Назарбаєв заявив, що "ухвалив рішення припинити свої повноваження президента "

"Цього року виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - наводить слова Назарабаєва агенція Інтерфакс.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, Назарбаєв залишиться головою Радбезу Казахстану і очолюватиме найбільшу партію "Нур Отан".

"Назарбаєв пішов (від влади - прим. ГА), щоб залишитись: він буде надалі очолювати правлячу партію. Виникає питання, чи не є це моделлю для країни на Північ від Казахстану?" - заявив з приводу відставки Назарбаєва Сем Ґрін, Директор досліджень Росії у Королівському коледжі Лондона.

"Ось так сюрприз: Назарбаєв не відходить від влади і і буде смикати за ниточки зі своїх нових посад, а його місце на посаді президента посяде політичний союзник", - твітує журналіст видання The Telegraph Алек Лунь.

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