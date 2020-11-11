Дати місії МВФ будуть відомі після прогресу в ключових питаннях, — голова НБУ Кирило Шевченко

Голова Національного банку України Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд. Втім, голова НБУ висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року.

Я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року.

“Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року”, - розповів Кирило Шевченко в інтерв’ю "Голосу Америки".

Кирило Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

“Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі месиджі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру”, - додав Кирило Шевченко.

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