Протидія Північному потоку-2, титан з України, нові санкції проти Росії: поправки до оборонного бюджету США

Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед прозицій конгресменів - санкції проти Північного потоку-2, використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Крім цього, законопроект передбачає надання 300 млн доларів безпекової допомоги Україні, а також пропонує збільшити присутність американських військ на східному фланзі НАТО - у Польщі, Румунії та Балтійських країнах.

Розповідаємо більше, про що йдеться в законопроекті.

Північний потік-2

Комітет Палати представників схвалив дві поправки, які стосуються Північного потоку-2. В першій, яку запропонувала двопартійна група конгресменів, йдеться про те, що президент США зобов’язаний ввести санкції проти всіх компаній та осіб, що причетні до планування, будівництва та введення в дію трубопроводу.

Серед цих санкцій - заборона видачі віз та в’їзду в США особам, що мають стосунок проекту, блокування власності таких осіб та компаній у США, а також інші покарання, передбачені американським законодавством - як адміністративні, так і кримінальні.

Крім цього, поправка не дозволяє звільняти від санкцій під будь-якими приводами, що мають стосунок до розвідувальної та правоохоронної діяльності, під приводом національної безпеки та іншими.

Ще одна поправка, яку схвалив комітет, вимагає від очільників Пентагону та Держдепу подати детальний звіт про фінансові переваги від запуску газопроводу для Росії та про ризики від діяльності Північного потоку-2 для України, європейських партнерів та НАТО.

Титанова індустрія

Поправка, подана конгресменом-республіканцем, пропонує посилити співпрацю з титановою індустрією України замість використання ресурсів з Китаю та Росії, від яких зараз залежні Сполучені Штати. На думку законодавців, це має бути стратегічним пріоритетом відносин України та США. У поправці йдеться, що титан необхідний для обронно-промислової бази Сполучених Штатів.

Санкції проти Росії

Комітет з правил схвалив декілька поправок, спрямованих на протидію Росії. Одна з них, авторства двох конгресменів-демократів, пропонує заборонити американським громадянам купувати чи продавати російські державні облігації на первинному та вторинному ринках. Такі заходи конгресмени пропонують ввести у відповідь на втручання Росії у попередні вибори США.

Інша поправка, яку подала двопартійна група конгресменів, вимагає визначити в Білого дому, чи підпадають під персональні санкції 35 російських високопосадовців, бізнесменів та медійних осіб.

Зокрема, в цей список включили прем’єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна, прес-секретаря Володимира Путіна Дмитрія Пєскова, олігархів Романа Абрамовича та Олега Дерипаску, очільника “Газпрому” Олексія Міллера та голову “Роснєфті” Ігоря Сєчіна, російських пропагандистів Володимира Соловйова, Констянтина Ернста, Маргариту Симонян, а також ряд інших впливових російських посадовців та осіб.

Схвалення поправок означає, що їх додали до законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Далі цей проект має схвалити Палата представників Сполучених Штатів. Для остаточного затвердження потрібно, щоб проект з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступає в силу після підписання президентом США.

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