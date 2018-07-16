Промовчав про Україну і Грузію – на Заході розкритикували виступ Трампа в Гельсінкі

​«Отже, це Путін, а не Трамп заявляє, що Трамп дотримується позиції про незаконність анексії Криму Росією», - пише колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у своєму Twitter.

​«Я більше 30 років спостерігав американсько-радянські прес-конференції президентів, інколи особисто. Втім, я ніколи не бачив нічого настільки поганого та неприємного як виступ Дональда Трампа», - додав колишній посол.

Я ніколи не бачив нічого настільки поганого та неприємного як виступ Дональда Трампа, - говорить Стівен Пайфер.

Американського президента критикував і сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем. Раніше він вже називав позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії та, зокрема, її втручання в американські президентські вибори 2016 року надто м’якою. Також він попереджав про російське втручання в проміжні американські вибори 2018 року.

«Дональд Трамп втратив можливість притягнути Росію до відповідальності за втручання в президентські вибори 2016 року та застерегти від втручання в майбутні вибори. Така відповідь президента Трампа сприйматиметься Росією як слабкість та створить ще більше проблем у майбутньому», - заявив сенатор Ґрем.​

Конгресмен-демократ Дон Бейер також вважає заяви американського президента проявом слабкості. «Виступ Дональда Трампа на саміті із Путіним – найбільш шокуючий прояв слабкості та покірності, який я колись бачив від американського президента», - заявив Бейер​.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що сьогоднішня прес-конференція - «найбільш ганебний виступ американського президента» на його пам’яті. Раніше він говорив, що «президент Трамп мусить бути готовий протистояти Путіну з позиції сили і показати, що той заплатить високу ціну за продовження агресії проти США та світових демократій. Якщо президент Трамп не готовий притягнути Путіна до відповідальності, саміт в Гельсінкі потрібно скасувати».

Схожою була і міжнародна реакція. Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав прес-конференцію «дивовижною в багатьох аспектах». «Трамп не сказав зовсім нічого про російське втручання в Україні. Нічого. Нуль. Зовсім нічого» - написав Карл Більдт у Twitter.​

Сьогоднішня відповідь президента Трампа сприймитиметься Росією як слабкість та створить ще більше проблем у майбутньому - заявив сенатор Ґрем.​

Так само Трамп нічого не сказав і про Грузію та катастрофу MH-17. На цьому наголошує аналітик центру The Atlantic Наташа Бертран. «Це нереально. На питання чи притягне він Росію до відповідальності, Трамп не сказав нічого про Грузію, MH-17, Крим, Україну чи втручання в американські вибори. Заявив тільки що і США, і Росія робили помилки», - пише Бертран.

Нагадаємо, що президент США Трамп прибув на переговори з президентом Росії Путіним до президентського палацу в Гельсінкі. Переговори президентів тривали більше двох годин.

Під час прес-конференції президент США Дональд Трамп заявив, що США та Росія мають «співпрацювати заради спільних інтересів». Він наголосив, що продуктивний діалог між двома країнами піде на «користь всього світу».

«Конструктивний діалог між США та Росією - це величезна можливість для відкриття нових шляхів до стабільності у світі» - заявив Дональд Трамп. Він підтвердив, що вважає Путіна конкурентом. «Я думаю, що слово конкурент - це комплімент» - зауважує Трамп.

Виступ Дональда Трампа на саміті із Путіним – найбільш дивовижний прояв слабкості та покірності, який я колись бачив від американського президента - заявив Бейер​.​

Путін похвалив Трампа за його зусилля з врегулювання північнокорейського ядерного питання. «Це добре, що проблема Корейського півострова почала поступово вирішуватись» - заявив російський президент.

Відповідаючи на питання журналіста Reuters про Крим, президент Росії заявив, що Трамп дотримується своєї позиції стосовно півострова і не визнає його російським. «Він називає анексію Криму незаконною. Наша думка з цього питання відрізняється. Ми провели референдум у відповідності до Статуту ООН та міжнародного законодавства», - заявив президент Путін.

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