Не смішно - сенатор різко відповів на жарт з Білого дому про діагноз Маккейна

Сенатор Ліндсі Ґрем різко відповів на жарт співробітниці Білого дому, що стосувався діагнозу Маккейна, який бореться з раком мозку.

«Пані Седлер, чи можу я Вам нагадати, що Джон Маккейн має багато друзів в Сенаті США в обох партіях, - сказав Ґрем в коментарі CNN, - в Сенаті не сміються».

Такий коментар Ґрема викликали повідомлення про те, що помічниця з особливих доручень в Білому домі Келлі Седлер зневажливо відгукнулась про те, що Маккейн виступає проти кандидатури Джини Гаспел, сказавши: «це не має значення, бо він все одно помирає».

Сенс життя «не в тому, як ти вмираєш, а як ти живеш»

Виступаючи у телепрограмі АВС, донька сенатора Меган Маккейн сказала, що вона хотіла б, щоб Седлер знала, що битва її батька з раком мозку змусила її усвідомити, що сенс життя «не в тому, як ти вмираєш, а як ти живеш».

«Я не розумію в якому середовищі Ви працюєте, де це б сприйняли і Ви не втратили роботу наступного ж дня», - сказала донька Маккейна.

Білий дім не заперечив інцидент і ряд ЗМІ отримали незалежні підтвердження того, що це сталось.

Сенатор Маккейн є головою Комітету Сенату зі збройних сил, однак зараз перебуває в Аризоні, де проходить лікування від раку мозку.

Раніше цього тижня він виступив з заявою проти кандидатури Джини Гаспел на посаду директора ЦРУ, через те, що під час слухань в Сенаті, вона відмовилась визнати аморальність тортур.

"Я переконаний, що Джина Гаспел є патріотом, яка любить нашу країну і яка присвятила своє професійне життя служінню країні та її обороні", - заявив сенатор з Аризони.

"Однак, роль пані Гаспел в нагляді за тортурами викликає занепокоєння. Її відмова визнавати аморальність тортур дискваліфікує її кандидатуру. Я переконаний, що Сенат виконає свою дорадчу функцію та повноваження зі схвалення, щоб відхилити її кандидатуру", - йдеться в заяві Маккейна.



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