Що буде з Північною Ірландією та Шотландією після Brexit? - переговори Мей з ЄС

"Незважаючи на всі наші зусилля, сьогодні було неможливо узгодити весь пакет. Це – не провал, а початок наступного раунду", - повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер про результати зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей, що відбулась 4 грудня.

Напередодні зустрічей Мей з керівництвом ЄС, ЗМІ очікували прориву в остаточному врегулюванні першої стадії основних суперечливих питань Brexit.

Планувалось, що домовленість з "повного" пакету першої стадії Brexit прокладе шлях для остаточної угоди на саміті, що відбудеться через 10 днів.

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що він "вітає прогрес", і що угода стосовно Ірландії, а також питання виплат за "розлученням" та рішення із забезпечення прав громадян "наближаються".

Великобританія проголосувала за Brexit торік, і має вийти з ЄС до березня 2019 року, однак переговори гальмуються через три питання.

ЄС рекомендує почати переговори стосовно режиму торгівлі після досягнення "значного прогресу" з питання статусу громадян інших країн, сум виплат за "розлученням" та кордон з Північною Ірландією.

Ірландський уряд прагне гарантій від Великобританії про те, що після Brexit не буде митного контролю на кордоні з Північною Ірландією і не буде створено обмежень для пересування товарів та подорожей.

Реагуючи на повідомлення про те, що Північна Ірландія збереже регуляторну відповідність з ЄС навіть після Brexit, прем’єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що "немає жодних конкретних причин", чому інші частини Великобританії не можуть зробити те саме.

Стосовно виплат за "розлученням", Великобританія, за повідомленнями преси, збільшила пропозицію, яка може досягти 50 мільярдів євро, повідомляють ЗМІ.

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