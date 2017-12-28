Тіллерсон: у США немає ілюзій щодо Росії

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляє, що американська сторона не має ілюзій щодо Росії.

«Щодо Росії, у нас немає ілюзій з приводу режиму, з яким ми маємо справу. Сполучені Штати сьогодні мають погані відносини з Росією, яка напала на своїх сусідів Грузію і Україну протягом останнього десятиліття і підірвала суверенітет західних держав шляхом втручання в наші вибори та інших країн», – написав він у своїй колонці, опублікованій 27 грудня виданням The New York Times.

Тіллерсон наголосив на прихильності США територіальної цілісності цих країн.

За словами Тіллерсона, США готові до співпраці з Росією щодо Сирії.

Раніше цього тижня відбулася телефонна розмова держсекретаря США Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. У перебігу розмови обговорювалася, серед іншого, ситуація в Україні.

У листопаді Рекс Тіллерсон заявив, що відносини між двома країнами – США і Росією – не нормалізуються, допоки не вирішиться питання з Україною.

Відносини між США і Росією різко погіршилися після початку російської агресії проти України і ще більше – після звинувачень щодо втручання Росії у вибори у США.

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