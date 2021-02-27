У річницю вбивства Нємцова Держдеп висловив стурбованість через нетерпимість Кремля до "усіх форм незалежного вираження”

Державний департамент США підтвердив “непохитне зобов'язання дотримуватись прав людини і основних свобод” у заяві щодо 6-ї річниці вбивства Бориса Нємцова.

“Ми продовжуємо бути глибоко стурбованими через зростаючу нетерпимість російського уряду до усіх форм незалежного вираження (all forms of independent expression- англ.). Ті, хто висловлюється за захист їхніх свобод та демократії в Росії, продовжують бути мішенню нападів і вбивств. Російський народ заслуговує кращого”, - йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

“Борис присвятив своє життя створенню вільної і демократичної Росії. Пам'ять про нього продовжує жити", - заявив Блінкен у Twitter.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова вбили у ніч на 28 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту поблизу Кремля.

Сьогодні, 27 лютого, у день 6-тих роковин після його вбивства, у кількох російських містах відбулись заходи у пам'ять про політика. Зокрема в Москві, Архангельську, Санкт-Петербурзі, Омську, Тюмені, Новосибірську, Іркутську.

Посол США у Росії Джон Салліван, а також дипломати з Великобританії і деяких країн ЄС, напередодні зібрались на місці вбивства Бориса Нємцова, щоб покладанням квітів вшанувати пам'ять про нього. Про це повідомила у Твіттері речниця посольства США в Москві Ребекка Росс.

“Він лишається натхненням для багатьох, хто прагне до справедливості, прозорості та свободи”, - написала Ребекка Росс про Бориса Нємцова.

Дивіться також: День народження Лесі Українки відзначили у Лос-Анджелесі