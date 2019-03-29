Лобіст США підтвердив, що працював на Тимошенко – американські активісти розслідують непрозорі методи лобізму

Ім'я Юлії Тимошенко стало відоме американським неурядовим організаціям, що досліджують гроші в американській політиці, у зв'язку зі справою Пола Манафорта, колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа та радника Віктора Януковича.

У ході розслідування можливого втручання Росії до виборів президента США у 2016 році, яке вів спецпрокурор Роберт Мюллер, з'ясувалось, що Манафорт разом з помічником Ричардом Гейтсом та компанією Skadden Arps проводили кампанію в США, намагаючись виправдати ув'язнення Юлії Тимошенко Януковичем.

Після того, як про інформацію стало відомо, в лютому 2019 року, Skadden Arps зареєстрував свою лобістську діяльність заднім числом і виплатив штраф у 4,6 мільйона доларів.

Наявність лобістських кампаній, спрямованих проти Тимошенко, не означає, що не було кампаній, які, за їх заявами, працювали на Тимошенко і використовували приховані методи

Наявність лобістських кампаній, спрямованих проти Тимошенко, не означає, що не було кампаній, які, за їх заявами, працювали на Тимошенко і використовували приховані методи. Про це пише дослідниця американської неурядової організації, що відслідковує гроші в політиці Анна Массолія.Використовуючи складну мережу ТОВ, офшорних рахунків, компаній-оболонок та інші непрозорі важелі, агенти, які заявляють, що працювали на Тимошенко, витратили більше 2,3 мільйона доларів на операції в США не звітуючи про те, хто надає ці кошти, йдеться в дослідженні, опублікованому Центром відповідальної політики США (CRP).

Компанія Wiley Rein визнала, що Тимошенко є "основним бенефіціаром" лобістської діяльності втаємниченої структури - Aveiro LP

У нових змінах до документів, поданих вашингтонською компанією Wiley Rein до Міністерства юстиції США, компанія визнала, що Тимошенко є "основним бенефіціаром" лобістської діяльності втаємниченої структури - Aveiro LP. В нових документах також йдеться, що компанія продовжує лобістську діяльність на користь чоловіка українського екс-прем'єр-міністра Олександра Тимошенка "в основному на користь Юлії Тимошенко".

"Діяльність, про яку звітують в рамках Aveiro LP була – просування інтересів Юлії Тимошенко та її політичної партії", - йдеться в нових документах, які наводить дослідниця.

Компанія Wiley Rein також повідомила Міністерство юстиції, що працювала в якості агента Олександра Тимошенка з 2011 року до звільнення його дружини в 2014 році.

Протягом останніх п'яти років, Wiley Rein не звітувала про лобізм, або іншу діяльність з іноземного впливу на користь Тимошенко.

Однак, те як подібно сформульовано місії інших втаємничених іноземних замовників з того часу, спонукали до роздумів, чи можуть ці замовники бути представниками для одного клієнта, подібного до Тимошенко, пише Массолія. На додачу до втаємничених замовників, фірма також повідомила, що гроші надходять з різних офшорних рахунків та товариств з обмеженою відповідальністю з сумнівними зв'язками, наголошує аналітик.

Тимошенко заперечила таку діяльність, однак, з наближенням українських виборів, багато агентів у США заявляють, що просувають інтереси Тимошенко. В 2019 році вони продовжували подавати звіти в рамках закону про реєстрацію лобістів іноземних інтересів у США (FARA).

Лобістська компанія, якою керує колишній конгресмен Боб Лівінстон, почала надавати представницькі послуги ITBC LLC. Хоча в документах не йшлося про Тимошенко, фірма швидко почала просувати її питання і займатись організацією зустрічей від її імені.

Тимошенко назвала цей лобізм "спецоперацією задля моєї дискредитації" і запевнила, що не підписувала жодних контрактів.

Навіть після публічного заперечення, діяльність тривала ще місяці. В листопаді 2018 року, "політичний коментатор CNN та дописувач WSJ" Даглай Гейе підписав контракт на 15 000 доларів, щоб зміцнити операцію Livingston Group на користь ITBC LLC.

На додачу до зростаючої команди Лівінстона, в серпні 2018 року було створено паралельну операцію з іноземного впливу.

Агент Наомі Дектер Мансон підписала мільйонних контракт з ITBC LLC за роботу з організації інтерв'ю Юлії Тимошенко пресі, свідчать документи FARA від вересня 2018 року.

Хоча виплати з офшорних рахунків не заборонені законодавством США, однак FARA вимагає розкриття іноземного бенефіціара лобістських послуг, нагадує дослідниця.

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