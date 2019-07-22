Спостерігачі відзначили ефективність виборів, але звернули увагу на непрозорість фінансування кампаній

Місія міжнародних спостерігачів, до якої увійшли спостерігачі від Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ), Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО), а також Європейського парламенту (ЄП), відзначила дотримання "основоположних свобод" у проведенні парламентських виборів в Україні а також схвально відгукнулась про запровадження спрощеної процедури реєстрація для тимчасово переміщених осіб.

Втім спостерігачі відзначили порушення у фінансуванні політичних кампаній. "… кампанія характеризувалась широкомасштабними порушеннями та зловживаннями у частині політичного фінансування шляхом складного поєднання політичних та бізнес-інтересів", - зазначили міжнародні спостерігачі, наголосивши, що системи фінансування кампаній не є прозорою, що дозволяє "великим донорам неправомірно впливати на політику через систему клієнтелізму та покровительства". Однією зі складнощів для проведення виборів стали постійні заміни партіями членів виборчих комісій, що тривали аж до дня виборів.

Спостерігачі звернули увагу на нестачу об'єктивного висвітлення політичних кампаній. "Понад 70% належить п'ятьом найбільшим приватним медіа-групам, а їхня редакційна політика та політична програма визначаються економічними інтересами власників. У той же час, відносно нещодавно створений суспільний мовник залишається хронічно недофінансованим. Безпека журналістів також становить серйозний привід для занепокоєння", - йдеться в заяві.

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