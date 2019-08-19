Якби не "інцидент з хлібом", історичний візит до Києва не мав би такого висвітлення у медіа, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував у Фейсбуці "інцидент із хлібом". За його словами, якби не "інцидент з хлібом", історичний візит до Києва не мав би такого висвітлення у медіа.

Він також заявив, що його дружина була вбрана у жовто-блакитні кольори й порівняв випадок із висвітленням у медіа візиту прем'єра Японії до Ізраїлю.

Прем'єра Ізраїлю та його дружину Сару в аеропорту Борисполя зустрічали із "хлібом-сіллю". Нетаньягу відламав шматок хліба і з’їв, а другий шматок дав дружині. Вона взяла хліб у руку, але не з’їла, а покришила на землю.

В адміністрації президента України заявили, що вона не хотіла виявити неповагу.

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