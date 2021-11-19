В Конгресі США пропонують не визнавати Путіна президентом РФ після 2024 року

Конгресмен-демократ Стів Коен та конгресмен-республіканець Джо Вілсон зареєстрували в Конгресі США проект резолюції, яким пропонується не визнавати Володимира Путіна президентом Росії після 7 травня 2024 року, якщо він залишиться при владі.

Постанова вказує на порушення на виборах, які дозволили Путіну зберегти владу а також на незаконність змін до російської Конституції, введених в 2020 році, які відкривають шлях для Путіна балотуватись ще на два терміни.

"Будь-які спроби президента Російської Федерації Володимира Путіна залишитись на посаді після завершення його теперішнього і останнього строку 7 травня 2024 року, призведуть до невизнання з боку Сполучених Штатів", - йдеться в проекті постанови.

"Ми не повинні визнавати автократа, який не дотримується строкових обмежень, спотворює вибори і порушує права людини", - заявив Коен, який також є співголовою Гельсінської комісії США.

В п'ятницю в Кремлі назвали проект резолюції "абсурдним", пише Reuters.

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